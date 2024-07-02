Врач Уланкина: стойкий отек в жару может возникать из-за тромба и проблем с сердцем

В жаркую погоду тело человека становится склонным к отекам. Но если речь идет о сильных и длительных отеках, это потенциально опасный признак. Об этом пояснила врач-эксперт Ольга Уланкина в комментарии для LIFE.ru.

Значительные и стойкие отеки могут возникать из-за тромба или проблем с сердцем. По словам медика, длительные отеки, не связанные с неудобной обувью или неудобной позой могут говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой, почками или щитовидной железой.

Уланкина подчеркнула, что быстро возникающий сильный и продолжительный отек требует обращения к врачу и проверки организма. Врач также отметила, что отечность в жару может быть связана с дефицитом питья, то есть организм старается запастись водой.