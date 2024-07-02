 

Врач Уланкина: стойкий отек в жару может возникать из-за тромба и проблем с сердцем

02.07.2024, 11:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В жаркую погоду тело человека становится склонным к отекам. Но если речь идет о сильных и длительных отеках, это потенциально опасный признак. Об этом пояснила врач-эксперт Ольга Уланкина в комментарии для LIFE.ru.

Значительные и стойкие отеки могут возникать из-за тромба или проблем с сердцем. По словам медика, длительные отеки, не связанные с неудобной обувью или неудобной позой могут говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой, почками или щитовидной железой.

Уланкина подчеркнула, что быстро возникающий сильный и продолжительный отек требует обращения к врачу и проверки организма. Врач также отметила, что отечность в жару может быть связана с дефицитом питья, то есть организм старается запастись водой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Apple присвоила винтажный статус iPhone X, AirPods и HomePod

02.07 / Медики напомнили, как правильно пить кофе в условиях жары

02.07 / Тепловой удар может стать причиной смерти

02.07 / Смартфоны Huawei Nova 70: продажи стартовали с колоссального успеха

02.07 / «Есть кому передать дела» – Николай Расторгуев назвал Канье Уэста своим преемником на посту фронтмена группы «Любэ»

02.07 / Невролог заявила, что недостаток общения негативно сказывается на умственном и психическом здоровье

02.07 / Ученые: отложив прием пищи на час позже, вы повышаете риск инсульта

02.07 / Роналду сообщил о завершении выступлений на чемпионатах Европы после Евро-2024

02.07 / Мнение: А зачем оно всё пожарным?

02.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Итоги выборов во Франции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика