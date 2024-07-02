Apple присвоила винтажный статус iPhone X, AirPods и HomePod

Apple признала винтажными три своих культовых продукта: iPhone X, первое поколение AirPods и первое поколение HomePod. iPhone X, выпущенный в 2017 году, стал первым безрамочным смартфоном компании, заменив кнопку Touch ID на систему распознавания лиц Face ID. AirPods, дебютировавшие в 2016 году, были первыми беспроводными наушниками Apple. Колонка HomePod, представленная в 2017 году и выпущенная в 2018 году, сочетала в себе возможности акустической системы и управления умным домом.

Винтажный статус не повлияет на работу устройств, но официальные сервисные центры Apple могут отказать в ремонте в случае отсутствия необходимых запчастей. В будущем эти устройства будут классифицированы как устаревшие, что произойдет по истечении семи лет с даты последних официальных продаж. После этого Apple и авторизованные сервисные центры не будут выполнять ремонт и обслуживание таких устройств.