Медики напомнили, как правильно пить кофе в условиях жары

В жаркую погоду любителям кофе стоит быть особенно осторожными. Дело в том, что кофеин сужает сосуды, а высокие температуры и так их расширяют. Из-за этого у некоторых, даже у завсегдатаев, может возникнуть негативная реакция. Если после употребления кофе стало тревожно, закружилась голова или началось беспокойство, то лучше отказаться от него или пить меньшими порциями.

Кроме того, специалисты напоминают, что кофе является диуретиком – усиливает мочеиспускание, в результате чего организм теряет влагу. В жару это особенно опасно, так как обезвоживание может привести к сгущению и слипанию крови в тромбы. Чтобы избежать этого, при употреблении кофе важно пить много воды.

Также в жаркую погоду медики рекомендуют отказаться от кофе с добавлением сахара, сиропов и других подсластителей. А также от напитков, в которых кофе смешивают с алкоголем, шоколадом или энергетиками. И от холодных кофейных напитков.