 

Врач Звонков: тепловой удар может стать причиной смерти

02.07.2024, 9:54, Разное
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Врач-реаниматолог Андрей Звонков предупреждает: тепловой удар может иметь смертельный исход, если не оказать своевременную помощь. Одной из главных опасностей, подстерегающих людей в жаркую погоду, является перегрев, провоцирующий тепловой удар. Происходит это при длительном пребывании на солнце или в помещениях с недостаточной вентиляцией, которые нагреваются под воздействием солнечных лучей или других факторов, создающих высокую температуру и недостаточный приток свежего воздуха (например, в банях).

По словам доктора Звонкова, тепловой удар способен привести к летальному исходу при нагреве тела до критической температуры. В этом состоянии наблюдается сгущение крови, которая “сваривается” и образует сгустки. “Существует определённая температурная точка, после которой в организме прекращается выработка ферментов. При повышении температуры выше 40 градусов белки начинают разрушаться. Дальнейшее развитие ситуации ведёт к тромбозу, потере сознания и коме. Тепловой удар с большой вероятностью закончится смертью, если не будет оказана своевременная помощь”, – пояснил Звонков.

Признаки теплового удара: слабость, тошнота, предобморочное состояние, дезориентация, бледность, спутанность сознания.

Первая помощь при тепловом ударе:

– переместить человека в более прохладное место или тень;
– охладить путём обливания водой (но не ледяной);
– облить, в первую очередь, голову и торс, затем руки и ноги;
– вызвать скорую помощь.


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