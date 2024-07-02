Врач Звонков: тепловой удар может стать причиной смерти

Врач-реаниматолог Андрей Звонков предупреждает: тепловой удар может иметь смертельный исход, если не оказать своевременную помощь. Одной из главных опасностей, подстерегающих людей в жаркую погоду, является перегрев, провоцирующий тепловой удар. Происходит это при длительном пребывании на солнце или в помещениях с недостаточной вентиляцией, которые нагреваются под воздействием солнечных лучей или других факторов, создающих высокую температуру и недостаточный приток свежего воздуха (например, в банях).

По словам доктора Звонкова, тепловой удар способен привести к летальному исходу при нагреве тела до критической температуры. В этом состоянии наблюдается сгущение крови, которая “сваривается” и образует сгустки. “Существует определённая температурная точка, после которой в организме прекращается выработка ферментов. При повышении температуры выше 40 градусов белки начинают разрушаться. Дальнейшее развитие ситуации ведёт к тромбозу, потере сознания и коме. Тепловой удар с большой вероятностью закончится смертью, если не будет оказана своевременная помощь”, – пояснил Звонков.

Признаки теплового удара: слабость, тошнота, предобморочное состояние, дезориентация, бледность, спутанность сознания.

Первая помощь при тепловом ударе:

– переместить человека в более прохладное место или тень;

– охладить путём обливания водой (но не ледяной);

– облить, в первую очередь, голову и торс, затем руки и ноги;

– вызвать скорую помощь.