 

Смартфоны Huawei Nova 70: продажи стартовали с колоссального успеха

02.07.2024, 9:53, Разное
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Продажи новой линейки смартфонов Huawei Nova 70, которая поступила на российский рынок около полутора месяцев назад, превзошли показатели предыдущей серии P60 на 35% в денежном выражении и на 33% в штуках. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».

Ключевым фактором успеха стала высокая популярность младшей модели Nova 70, составившей более 61% от общего числа реализованных устройств линейки.

Россияне также высоко оценили эксклюзивные цвета новинки: коричневый и зеленый варианты Nova 70 Ultra заняли почти 70% продаж этой модели, а новый розовый цвет «Барби» — около 20% продаж младшей версии Nova 70.

На смартфоны серии Huawei Nova 70 предустановлен фирменный магазин приложений AppGallery, обеспечивающий оплату внутри приложений и игр с помощью карт российских банков и мобильных счетов операторов. Магазин также предлагает приложения для бесконтактной оплаты, такие как SBPay, Mir Pay, Yandex Pay и др.

Серия Nova 70 характеризуется повышенной прочностью благодаря использованию нового поколения стекла Kunlun Glass. Корпусы моделей Nova 70 Pro и Nova 70 Ultra имеют толщину всего 8,4 мм, но при этом вмещают мощные аккумуляторы емкостью 5050 мАч и 5200 мАч соответственно.


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