«Есть кому передать дела» – Николай Расторгуев назвал Канье Уэста своим преемником на посту фронтмена группы «Любэ»

Американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст станет следующим солистом группы «Любэ» – с таким заявлением выступил нынешний лидер группы Николай Расторгуев. Музыканты договорились об этом во время совместного распития спиртных напитков в ресторане в центре Москвы.

Канье Уэст прилетел в Москву на юбилей дизайнера Гоши Рубчинского, сообщают СМИ. Во время торжеств по случаю его юбилея американец встретился со многими российскими деятелями культуры, в том числе – с музыкантами Николаем Расторгуевым и Ярославом Дроновым, а также с депутатами Госдумы и членами федерального правительства. Уэст и Дронов исполнили на дне рождения Рубчинского дуэтом песню «Я русский», после чего вместе с другими гостями играли в боулинг кеглями с портретами американских президентов. Расторгуев пообещал передать рэперу свой пост главы легендарной группы «Любэ» – совместные репетиции коллектива с новым солистом начнутся уже на следующей неделе.

Он в душе – такой же простой русский парень, как я, – признался Расторгуев после общения с Канье Уэстом. – Любит пить водку и закусывать чёрной икрой, обожает песни Шамана и Надежды Кадышевой, а в бане парится так, что даже не все наши выдерживают. Рад, что есть кому передать дела. Новое поколение энергичнее и сильнее нас, но тоска о русских берёзках в их душах такая же. Уже скоро вы сможете услышать наш новый шлягер, который, как и все произведения Канье, попадёт в топы мировых чартов.

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