Успех Нацобъединения — хорошая подготовка к президентским выборам

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«Исторический успех» ультраправого «Национального объединения» на парламентских выборах станет отличной подготовкой перед президентскими выборами 2027 года, заявил журналист Франц-Оливье Гисбер в интервью Europe 1. Он уверен, что с макронизмом было покончено ещё после выборов в Европарламент, а сейчас в него верят только мейнстримные СМИ.



AP

Результат «Национального объединения» в первом туре парламентских выборов стал «историческим успехом», считает журналист и писатель Франц-Оливье Гисбер. В эфире Europe 1 он пояснил, что усиление ультраправой партии продолжится. «Это хорошая подготовка к президентским выборам», — подчёркивает эксперт.

По словам Гисбера, «ближайшие месяцы продемонстрируют некоторое бессилие Эммануэля Макрона». У него начнутся проблемы в собственной партии из-за решения распустить парламент. При этом с макронизмом было покончено ещё после выборов в Европарламент: он пытается выжить, но в его силу верят только в мейнстримных СМИ, отмечает журналист.