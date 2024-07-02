 

Успех Нацобъединения — хорошая подготовка к президентским выборам

02.07.2024, 9:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

«Исторический успех» ультраправого «Национального объединения» на парламентских выборах станет отличной подготовкой перед президентскими выборами 2027 года, заявил журналист Франц-Оливье Гисбер в интервью Europe 1. Он уверен, что с макронизмом было покончено ещё после выборов в Европарламент, а сейчас в него верят только мейнстримные СМИ.


AP

Результат «Национального объединения» в первом туре парламентских выборов стал «историческим успехом», считает журналист и писатель Франц-Оливье Гисбер. В эфире Europe 1 он пояснил, что усиление ультраправой партии продолжится. «Это хорошая подготовка к президентским выборам», — подчёркивает эксперт.

По словам Гисбера, «ближайшие месяцы продемонстрируют некоторое бессилие Эммануэля Макрона». У него начнутся проблемы в собственной партии из-за решения распустить парламент. При этом с макронизмом было покончено ещё после выборов в Европарламент: он пытается выжить, но в его силу верят только в мейнстримных СМИ, отмечает журналист.  


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