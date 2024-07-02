Невролог заявила, что недостаток общения негативно сказывается на умственном и психическом здоровье

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02.07.2024, 8:45, Разное
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Невролог Демьяновская заявила, что недостаток общения негативно сказывается на умственном и психическом здоровье. Люди — существа социальные, а значит, общение им необходимо для благополучия. Одним из важнейших его аспектов является эмоциональная поддержка, которая защищает от стресса и его пагубного влияния на организм.

При дефиците общения возникают проблемы с умственным и психическим здоровьем. “Лишаясь общения или ограничивая его, мы испытываем стресс, меняем поведение, снижаем когнитивный резерв, что может привести к серьёзным проблемам с умственным и психическим здоровьем”, — пояснила врач порталу “Доктор Питер”.

Демьяновская подчеркнула, что недостаток общения повышает риск развития деменции или приобретённого слабоумия. Наоборот, общительность и способность расширять социальные контакты, легко заводить друзей служат эффективной профилактикой возрастного слабоумия.

Исследования, по словам врача, показывают, что значительно реже жертвами деменции становятся семейные люди, имеющие много социальных контактов, а также люди старше 65 лет, вовлечённые по разным причинам в различные группы по интересам и рабочие коллективы.

“Необходимо поддерживать связь с родными и друзьями хотя бы дистанционно. Также полезно чаще выходить на улицу — и не только для того, чтобы подвигаться и подышать свежим воздухом, но и чтобы пообщаться с другими людьми. Даже самая обычная прогулка в парке или поход в библиотеку может привести к новым знакомствам”, — поделилась эксперт.


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