 

Ученые: отложив прием пищи на час позже, вы повышаете риск инсульта

02.07.2024, 8:45, Разное
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Исследователи из Nature Communications выяснили, что для здоровья важны не только выбор продуктов, но и время их потребления. Изучив данные более 100 тысяч человек, они обнаружили связь между поздним приемом пищи и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, задержка завтрака на час увеличивает риск их развития на 6%. Еще серьезнее влияет на организм поздний ужин: если принимать пищу после 21.00, вероятность инсульта возрастает на 28%, особенно у женщин. “Выбор рациона играет ключевую роль в профилактике инсульта, так как питание напрямую влияет на наше здоровье, – говорит врач-терапевт Ирина Андреева. – Употребляя здоровую пищу, мы поддерживаем уровень сахара, холестерина и контролируем артериальное давление”.

Эксперты рекомендуют употреблять больше фруктов и овощей, богатых защитными веществами для сосудов и сердца. Важно соблюдать регулярность приемов пищи и отказываться от поздних ужинов. Также стоит ограничить насыщенные и трансжиры, соль и сахар.


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