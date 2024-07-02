Роналду сообщил о завершении выступлений на чемпионатах Европы после Евро-2024

Криштиану Роналду рассказал о завершении выступлений на чемпионатах Европы после Евро-2024, который пройдет в Германии. “Я никогда не боялся бросить вызов и сдаваться – это не про меня. Но это, безусловно, мой последний Евро”, – цитирует Роналду издание A Bola.

Ранее португальский нападающий расплакался после незабитого им пенальти в ворота Словении в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024. На 105-й минуте португальцы получили право на 11-метровый удар. Роналду пробил по центру, однако словенский голкипер Ян Облак парировал удар. Позже сборная Португалии одержала победу в серии послематчевых пенальти.

Португалия вышла из своей группы на этом Евро с первого места, набрав шесть очков в трех матчах. Словенцы заняли третье место в своем квартете, набрав три очка. В 1/4 финала Португалия встретится с Францией.

Сборная Португалии стала чемпионом Европы в 2016 году. Словения ни разу не побеждала на турнире.