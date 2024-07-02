 

Arirang – осуждение учений Южной Кореи с союзниками КНДР «подкрепила» пусками ракет

02.07.2024, 8:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Северная Корея запустила две баллистические ракеты у своего восточного побережья, пишет Arirang News. Военные эксперты считают, что это ответ Пхеньяна на военные учения между Сеулом, Вашингтоном и Токио, которые состоялись на прошлой неделе.

ВЕДУЩАЯ: Добрый вечер. Спасибо, что присоединились к нам. Я Юн Джон Мин. Сегодня утром Северная Корея запустила ещё больше ракет всего через день после того, как режим осудил первые многонациональные военные учения Южной Кореи с участием США и Японии. 

Но одна из двух запущенных сегодня ракет, по-видимому, оказалась неудачной. Об этом пишет наш корреспондент по вопросам обороны Чой Мин Юнг. 

ЧОЙ МИН ЮНГ, корреспондент: Рано утром в понедельник Северная Корея запустила две баллистические ракеты в направлении вод у своего восточного побережья. Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что оба снаряда были выпущены из района Джангион провинции Хванхенамдо. Одни — около 5:05 утра, а следующий — десятью минутами позже. 

Первая ракета, предположительно баллистическая ракета малой дальности, пролетела около 600 км, прежде чем упасть в море. За ней последовала вторая ракета, которая пролетела всего около 120 км. 

Военные заявили, что запуск, по-видимому, был неудачным, и что обломки могли упасть недалеко от Пхеньяна. 

Полковник ЛИ СУН ЮН, директор по связям с общественностью Объединённого комитета начальников штабов: Существует вероятность того, что полёт второй ракеты, запущенной Северной Кореей, мог стать аварийным на ранних этапах. Если ракета взорвалась в воздухе, её обломки могли упасть на территории Северной Кореи. 

ЧОЙ МИН ЮНГ, корреспондент: В объединённом комитете предполагают, что обе ракеты могли быть баллистическими ракетами малой дальности «Хвасон-11», которые также были испытательно запущены из района Чанген в прошлом году. 

Но это не исключает полностью возможности испытательного запуска ракет нового типа. Военные и эксперты говорят, что недавние пуски были осуществлены в ответ на недавние учения «Край свободы» между Сеулом, Вашингтоном и Токио. 

БРЮС БЕННЕТ, младший научный сотрудник по вопросам обороны, RAND Corporation*: Северная Корея явно пыталась воспрепятствовать проведению учений «Край свободы». Они не хотят, чтобы их народ думал, что у Кима нет возможности что-либо предпринять в ответ на учения. 

ЧОЙ МИН ЮНГ, корреспондент: Режим недавно пообещал принять решительные контрмеры в ответ на трёхсторонние многонациональные военные учения, которые состоялись на прошлой неделе. Добавлено, что такие учения показывают, что отношения между тремя странами превратились в азиатскую версию НАТО. 

Но министерство обороны Южной Кореи отвергло критику Пхеньяна, заявив, что учения были проведены с целью сдерживания ядерной и ракетной программ Северной Кореи и реагирования на них. Запуски ракет в понедельник также произошли менее чем через неделю после того, как Север заявил об успешном испытании ракеты с разделяющимися боеголовками, которое, по оценке Юга и США, было неудачным. 

Чой Мин Юнг, Arirang News.

Дата выхода в эфир 01 июля 2024 года.  

 

* «РЭНД корпорейшн» (RAND Corporation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.11.2023.
 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Водонаева отмечает 42-летие – вспоминаем интересные факты из жизни ведущей

02.07 / Обозреватель Bloomberg – унижение Макрона на выборах — мрачное предзнаменование для Европы

02.07 / Обозреватель Foreign Policy – нынешнее единство НАТО может оказаться недолговечным

02.07 / Принц Гарри подавлен из-за невозможности общаться с больной раком Кейт Миддлтон

02.07 / Верховный суд США признал частичный иммунитет Трампа

01.07 / Украинский конфликт для США и их союзников — просто бизнес

01.07 / Немецкий политик – провал Макрона на выборах ослабляет немецко-французскую ось в Европе

01.07 / Союзники-тяжеловесы РФ и Китай помогают Ирану вытеснять США с Ближнего Востока

01.07 / Губернатор Подмосковья сообщил о строительстве хаба для речных перевозок

01.07 / Несмотря на провальные дебаты, семья Байдена призывает его продолжать борьбу за президентский пост

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика