Мнение: А зачем оно всё пожарным?

Очень хорошая, горькая запись моей френдессы Натальи Якушиной в ФБ про недавний пожар здания во Фрязино (Подмосковье) неделю назад. Горело некое НИИ Платан, как сначала сообщили, что “секретное”, чуть ли не диверсия Украины и лично Зеленского – под это дело какой-то общественный интерес проявился; вскоре объяснили, что “секретное НИИ” приватизировали еще в 90е, ничего там нет, только полсотни разных арендаторов в здании, которое непонятно кому принадлежит – ну и публика сразу поувяла, и больше о нем почти не сообщали.

Меж тем, там погибло то ли 8, то ли 9 человек, причем по большей части потому, что их, оказывается, три часа никто не спасал. Вот что пишет автор из ФБ:

“Очередное происшествие с ненадлежащей работой пожарных случилось в Подмосковье, во Фрязино.

Погибли люди. Мы все видели на видео, как люди стояли у окна и ждали, что их спасут. Не спасли.

По словам очевидцев, пожарные просто ходили и ничего не делали. Просто тупо смотрели, как люди гибнут в пожаре, прыгают из окон.

Очевидцы же, арендаторы, говорят, что машины с парковки убрали, но потом прочитали в новостях, якобы пожарные машины не могли проехать из-за припаркованных машин и не могли их таранить, совесть им не позволила. Любимая отмазка.

Так же мы все прочитали, сколько много единиц техники и людей собралось, чтоб спасти людей и потушить пожар. И даже потушить не смогли толком. Отчитались, что потушили, но на самом деле – нет.

Одна женщина таки смогла вывести пожарных из оцепенения и уговорить спасти ее мужа, заблокированного в здании. Устроила пожарным истерику, срывала с них кислородные маски, надевала на себя, рвалась в горящее здание. Пожарные вынуждены были пойти сами и спасти человека. Женщина теперь думает, что если б она продолжила истерить, возможно, ее действия помогли бы спасти остальных.

Какое-то странное оцепенение владеет людьми, равнодушие. Это касается не только пожарных, но и полиции, и врачей, и чиновников… И просто прохожих. Люди не реагируют быстро. И потом, они думают, что желание помочь может привести их к нежелательным последствиям. И они тупо ничего не делают… Я считаю, это психическое отклонение какое-то.

Пожарые отчитались, почему они не спасли людей. У них не хватает людей и мощностей… Машины с длинными лестницами были в Москве, но их не вызвали, потому что они три часа бы ехали, а за это время все равно бы все умерли. Почему три часа? Со спецсигналом, без пробок, машина бы точно добралась за час. Но даже не стали вызывать…

Как и не стали натягивать тент, мол, люди все равно разобьются, прыгая с большой высоты…

Как и не использовали вертолет.

Как и всякие там канаты не использовали, ими, вероятно, не оснащены пожарные.

И напор воды у пожарных слабый.

И почему-то первые пожарные приехали из Щелково, а не местные, фрязиновские.

И почему-то в дым они не пошли спасать людей, все равно никого не увидят, наверное…

И за неспасение людей им в который раз ничего. Зато вот если б они стали рисковать собой, если б процесс спасения подорожал, если б машины с парковок убрали, деревья, которые мешали, спилили – им бы прилетело.

МЧС руководил долго Шойгу, ему ничего тоже за разваливаливание системы.

По-моему, только из-за Зимней вишни пожарных привлекли к ответственности.

Вот уже который крупный пожар в Москве, пожарные не в состоянии ни пожар потушить, ни людей спасти, ни заранее озаботиться пожарной безопасностью, теми же поездами для пожарных машин. Авось пронесёт…

Я помню, в деревне баня горела, пожарные приехали, и тут выяснилось, что нет доступа к пожарному пруду. Но пожарные быстро сориентировались, поехали к реке воды набрать и потушили баню. А могли бы тоже сказать, что так-то и так, вода кончилась, ничего не смогли сделать. После происшествия сразу сделали хорошую дорогу к пруду для машин, насыпали гравийки, но сейчас опять дорога в плохом состоянии. Для профилактики ничего не делается.

По-моему, у пожарных тоже зарплаты очень маленькие. И с ними не ведется никакой работы, по-моему, никаких учений, ничего такого. Это не специалисты по тушению пожаров, а просто крепкие мужики для вида. Я так считаю. И, кроме того, мужики бессовестные, которым пофик на жизни людей. Им плевать, что у них работа ответственная. Просто люди, прохожие, проявляют больше героизма, самоотверженности, смекалки, чем эти пожарные. Просто топтались на месте, смотрели, как люди ждут их помощи и погибают…

И чиновникам в очередной раз ничего. Почему жена приехала спасать мужа, срочно, а ни один чиновник не примчался, не уговаривал пожарных спасать людей, не звонил в ту же Москву просить помощи?

Только истерика способна выводить из оцепенения, заставлять их работать.

По-моему, работать и покупать квартиры в высотках – это просто опасно. Множество жертв в Крокусе – это тоже неспособность МЧС и спецслужб реагировать на опасные ситуации. Они только с протестующими активны, сразу и напор воды хороший, и на одного протестующего по шесть космонавтов”. (НАТАЛЬЯ ЯКУШИНА)

В каком-то смысле все это – тоже следствие сверхцентрализации в бюрократическом государстве, когда у низовых работников единственная грамотная тактика, вырабатываемая всей их жизнью – это по возможности вообще НИЧЕГО не делать, не получив на то ПРЯМОГО указания от кого-то вышестоящего, кто бы взял на себя всю ответственность.

Я еще давно думаю в этом ключе про ментов. Про них практически нон-стоп снимают всякие фильмы и сериалы, которые крутят на всех возможных и невозможных российских телеканалах почти непрерывно, кажется, уже все сюжеты перебрали – но почти никогда не затрагивают один, самый насущный: который бы отвечал на вопрос, а зачем менты вообще кого-то ищут и в принципе бегают за какими-то преступниками? Ведь, объективно говоря, никакой мотивации у них для этого нет. Как и с пожарными.

А это ведь реально самая острая проблема.