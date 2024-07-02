 

Рупор кремлевской пропаганды: Итоги выборов во Франции

02.07.2024, 3:05, Разное
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Результаты выборов во Франции.
Макрон и "левые" будут пытаться договориться против партии Ле-Пен, чтобы не дать ей сформировать свое правительство и добиться большинства в парламенте. Сценарий на самом деле для Франции обычный и уже неоднократно разгрывавшийся на выборах. Но сейчас ситуация такова, что партия Ле Пен может при помощи Республиканцев получить большинство.
Получится это или нет, вопрос интересный, но главное – макронизм в прежнем виде умер, под грузом внутриполитическим и внешнеполитических поражений Макрона. Сладкую парочку гомосеков занимающих посты премьер-министра и министра иностранных дел Франции скоро погонят. Макрон так или иначе до конца срока будет хромой уткой.

Источник: Colonel Cassad


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