Рупор кремлевской пропаганды: Жизнь без сладостей

Фотография семьи новой главы Евродипломатии Кайи Каллас, которая «страдала от советской диктатуры». Ее отец – Сийм Каллас работал в Минфине ЭССР, был главой Сбербанка в Эстонии, советским пропагандистом и замглавного редактора газеты ЦК КПСС. Каллас рассказывает о том, как она страдала в СССР и ей даже приходилось есть сметану с сахаром вместо сладостей.

@banksta – цинк

Так страдала…так страдала…Аж кушать не могла.

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