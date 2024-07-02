Рупор кремлевской пропаганды: Жизнь без сладостей
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Фотография семьи новой главы Евродипломатии Кайи Каллас, которая «страдала от советской диктатуры». Ее отец – Сийм Каллас работал в Минфине ЭССР, был главой Сбербанка в Эстонии, советским пропагандистом и замглавного редактора газеты ЦК КПСС. Каллас рассказывает о том, как она страдала в СССР и ей даже приходилось есть сметану с сахаром вместо сладостей.
@banksta – цинк
Так страдала…так страдала…Аж кушать не могла.
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Источник: Colonel Cassad
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