 

NPR – Верховный суд США признал частичный иммунитет Трампа

02.07.2024, 0:53, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Верховный суд США вынес решение по делу о причастности Дональда Трампа к беспорядкам в Вашингтоне 6 января 2021 года. Суд постановил, что экс-президент сохраняет иммунитет от уголовного преследования за действия, связанный с его пребыванием у власти, пишет NPR.


AP

Верховный суд США вынес вердикт по делу Дональда Трампа. Он постановил, что бывший президент обладает абсолютным иммунитетом в отношении своих основных конституционных полномочий и официальных действий, но не в отношении неофициальных действий, пишет NPR.

При этом суд вернул дело обратно судье первой инстанции. Ему предстоит установить, какие действия Трампа являлись частью его официальных обязанностей и, следовательно, были защищены от судебного преследования.

Эта часть постановления, вероятно, гарантирует, что дело против Трампа не будет рассмотрено до выборов, и то только в случае его поражения. Если политик будет переизбран, то он может приказать Минюсту снять с него обвинения или попытаться помиловать себя по двум рассматриваемым федеральным делам.


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