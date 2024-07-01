Аналитик – украинский конфликт для США и их союзников — просто бизнес

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Западные военные корпорации нуждаются в длительных войнах, которые могут продолжаться десятилетиями. Поэтому они рассматривают украинский конфликт как очередной способ обогатиться, рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works американский писатель и аналитик Джефф Браун.

НИМА АЛХОРШИД, автор YouTube-канала Dialogue Works: Когда вы смотрите на администрацию Байдена прямо сейчас, на ваш взгляд, понимает ли она те вещи, о которых вы говорите — о конфликте и о российской стратегии в нём?

ДЖЕФФ БРАУН, аналитик: Что ж, Нима, вы должны понимать, что на Западе военная победа не обязательно является целью. Военно-промышленному комплексу нужны длительные, неопределённые войны, которые затягиваются на десятилетия. Посмотрите, что происходит в Ираке, в Афганистане, в Сирии. Они (США и их союзники. — ИноТВ) на самом деле не обязательно хотят победы.

ВПК на Западе является частным. В оборонной промышленности России, Китая, Северной Кореи и — я уверен, что вы знаете об этом больше меня — Ирана силён государственный элемент. Я знаю, что в Китае ВПК на 90-95% принадлежит государству. В Северной Корее — на 100%. И я подозреваю, что в России, по крайней мере, большая часть принадлежит государству.

Но на Западе всё сводится к прибыли. К тому, что генералы получают работу консультантов в McDonnell Douglas, Boeing, Lockheed Martin после выхода на пенсию. Это бизнес. Военная промышленность… война на Западе — это бизнес. Всё сводится к тому, чтобы делать деньги. Вот в чём проблема.

Они… можно быть очень циничным и сказать, что для Запада, для НАТО война на Украине идет очень хорошо, потому что они открывают в Техасе завод по производству артиллерийских снарядов стоимостью 500 миллионов долларов и производят всё это оружие. И Германия как раз открывает новый завод по производству вооружений.

Для Ирана, России, КНДР и Китая задача армии — защищать свои границы и свой народ. На Западе это не обязательно так. Всё сводится к зарабатыванию денег, и поэтому я не думаю, что их (администрацию Байдена. — ИноТВ) это (ситуация на Украине. — ИноТВ) действительно волнует.

Дата публикации 28 июня 2024 года.