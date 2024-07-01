 

Немецкий политик – провал Макрона на выборах ослабляет немецко-французскую ось в Европе

01.07.2024, 21:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Вслед за США и во Франции глава государства переживает кризис доверия. Немецкий политик Марио Фойгт констатирует, что «игра Макрона не сработала» и он «ослаб» по итогам выборов. Одновременно с этим ослабла и «германо-французская ость» в ЕС. В эфире N-TV Фойгт заявляет, что Европа вдобавок к «канцлеру, который не может добиться успеха», получила ещё и «ослабшего на родине французского президента».

ВЕДУЩИЙ: Господин Фойгт, прежде чем мы посмотрим на Тюрингию, давайте поднимемся над стереотипами. Вы провели много лет в США. Что вы скажете о демократах? Есть ли ещё реалистичный вариант, чтобы партия не баллотировалась с Джо Байденом и Камалой Харрис?

МАРИО ФОЙГТ, лидер ХДС в Тюрингии: Да, демократам предстоит принять решение, результаты дебатов Байдена были слабыми. И если сейчас не переломить ситуацию, ноябрь будет трудным. И поэтому они должны показать, что они либо поддерживают своего президента, либо найдут нового кандидата.

ВЕДУЩИЙ: Кто мог бы им быть?

МАРИО ФОЙГТ: В США есть много губернаторов, добившихся очень сильных результатов, как демократы, у них очень, очень сильные результаты. Но в основе речь, конечно же, идёт о национальной известности, и это затрудняет демократам поиск кандидата.

ВЕДУЩИЙ: Давайте посмотрим на Францию по актуальному поводу. Президент Эммануэль Макрон сильно сделал высокие ставки и, по-видимому, также сильно проиграл. Теряем ли мы тем самым Францию как надёжного партнёра?

МАРИО ФОЙГТ: Я не верю, что мы теряем Францию как надёжного партнёра, но что заметно, так это то, что игра Макрона не сработала. Сейчас он идёт в следующий раунд выборов ослабленным. И это очень трудное время для Европы, поскольку оно ослабляет германо-французскую ось. У нас есть канцлер, который не может добиться успеха в Европе, а теперь и президент Франции, который также слаб в своей родной стране.

ВЕДУЩИЙ: И который, возможно, также может проиграть на следующих выборах против Марин Ле Пен.

МАРИО ФОЙГТ: Да, до этого ещё немного осталось. Но важно то, что в худшем случае он может заиметь против себя премьер-министра, а это не облегчает политические решения для Франции.

Дата выхода в эфир 1 июля 2024 года.


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