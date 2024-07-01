 

WSJ – союзники-тяжеловесы РФ и Китай помогают Ирану вытеснять США с Ближнего Востока

01.07.2024, 21:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Тегеран играет всё более заметную роль не только в ближневосточном регионе, но и на международной арене. Исламская республика смогла преодолеть западные санкции и выйти из многолетней изоляции благодаря помощи Москвы и Пекина, которые также бросают вызов господству Вашингтона в мире, пишет The Wall Street Journal.


AP

Иран заметно увеличил своё влияние в мире. Страна преодолела многолетнее давление со стороны США и вышла из затяжной изоляции в основном благодаря тому, что объединилась с Россией и Китаем. Она отказалась от интеграции с Западом и связала свою судьбу с двумя крупными державам как раз в тот момент, когда они усилили конфронтацию с Вашингтоном, пишет The Wall Street Journal.

Тегеран также эффективно использовал ошибки США на Ближнем Востоке и постоянные «колебания» в политике Белого дома из-за смен администраций. Поэтому сегодня исламская республика представляет бóльшую угрозу американским союзникам и интересам в регионе, чем когда-либо с момента её основания в 1979 году, считает издание.

Главный политический инструмент Запада — санкции — перестали эффективно мешать Ирану на международной арене. В ответ он усилил свои связи с Москвой и Пекином, что ещё больше усложнило дипломатию с Тегераном, отмечается в статье.

При этом в отличие от Запада, исламская республика на протяжении десятилетий проводила последовательную долгосрочную стратегию, которую её власти называют «передовой обороной». Она сдерживала нападения врагов и одновременно создавала сеть лояльных боевых формирований, которые стали заметной силой в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, обращает внимание WSJ.

Более того, политика США временами «непреднамеренно» способствовала усилению Ирана. В частности, американцы свергли Саддама Хусейна, который был заклятым врагом исламской республики, а неспособность Вашингтона стабилизировать послевоенный Ирак лишь усилила влияние в нём Тегерана, подчёркивает издание.

Иран всё ещё не достиг своей цели — вытеснить США с Ближнего Востока. Но теперь у него есть два «союзника-тяжеловеса» в лице РФ и Китая, которые также стремятся «повернуть вспять американское влияние по всему миру», подчёркивает WSJ.


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