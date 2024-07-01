Мнение: Байдену пора исчезнуть. Как не было

Поражает, конечно, какая-то детская непосредственность, с какой нынче по всей Америке тамошние ребята картинно ужасаются – боже! Как же так! Да ведь этот Байден буквально лыка не вяжет! Да он вообще еле сидит! Он ничего не соображает! Как вообще могло такое произойти, что ЭТО – наш президент!? И так далее в этом духе. Буквально всей страной. Немногочисленные вопли отечественных интелей, перебравшихся в США, но как обычно слишком туго и медленно соображающих, типа какого-нибудь Алексашенко, продолжающих твердить с приклеенными улыбками дебилов, что «у старика Байдена крепкое рукопожатие, это лучший президент в истории и он блестяще выиграл дебаты» – звучат все более диким диссонансом. «Америка прозрела».

Выглядит это всё, конечно, как полный фарс. Якобы был у Америки вполне такой бойкий дедушка, шустрил как живчик по всему миру (Афганистан, Украина, Израиль, Китай), руководил всем что твой мудрый Каа, народ и нарадоваться не мог (как он праймериз-то прошел в Демпартии? Как по маслу! За него проголосовало чуть ли не 100% выборщиков в партии! И когда? Да вот только что, пару месяцев назад). И вот тут, во времена всеобщей благости и изобилия, одни-единственные дебаты, полтора часа позора – и у всех «как пелена с глаз упала». Все прямо вот дружно ахнули – караул! Да он же НИКАКОЙ!!

Это уж даже не Голливуд; это славные традиции индийского кинематографа!

Занятно, конечно, что во всей Америке за все четыре года «президентства» Байдена так и не нашлось того самого «мальчика», который бы крикнул «А король-то голый!» Это прямо-таки удивительно, и даже, вообще говоря, попахивает национальным позором. Все ж это Америка, а не Россия; у нас-то, понятно, такое в порядке вещей, «мы всегда так живем», ложь и умолчания пронизывают сам воздух, сколько у страны путиных – не знает никто, да и боятся спросить. Но Америку мы как-то представляли себе иначе. А как же законы? А пресловутая свобода слова – где она? Почему НИ ОДНО издание в США не поработало таким «мальчиком»?

И интересно – а хотя бы сейчас в Штатах найдется кто-то, кто произнесет очевидное «Да он всегда таким был!»? Что-то и сейчас не видно смельчаков. Всем, видимо, нравится версия, что Байден погрузился в пучину Альцгеймера, смешанного с прогрессирующей деменцией, прямо и непосредственно 27 июня. То есть еще 26 июня был вполне себе бодрячком, а вот назавтра с ним случилась такая вот неприятность – расклеился. С кем не бывает, все мы люди, все мы человеки.

И, скорее всего, тему и не будут никак развивать. Байдена тихонько уберут в коробку, да и сделают вид, что никакого Байдена никогда не было. Можно сказать «в Америке», можно сказать «во всем мире», поскольку «мировые СМИ» – это… нет, даже не сказать «американские СМИ». Правильно сказать длиннее – «СМИ, подконтрольные тем, кто и Байдена в Америке ставил, и ковидистерию внедрял в массы; те, кто настолько могучи, что сумели в «десятые» в качестве репетиции произвести почти одновременно во всем мире (предчувствие ковида!) мощнейшую кампанию по запрещению табака и загноблению всех курильщиков буквально под плинтус. ВЕЗДЕ – вот что потрясает. Наша РФ тогда, помнится, встала по струнке и отработала всю «борьбу» от и до по темнику, и ни словом ни вздохом не пикнула поперек – при том, что отношения с теми же США были уже тогда (на вид) очень натянутые.

Так что Байдена скоро забудут, как и не было. И не зря; ведь если тему «копать» хотя б на полштыка – встанут крайне неприятные вопросы, касающиеся самих основ конституционного управления в самих США. Например: если предположить, что Байден в своем состоянии полудеменции так и «взошел» на пост «главного в США» – то, спрашивается, как же он управлял такой махиной в режиме нон-стоп? Мы ведь, при всей болтовне про «власть институтов», исходим из того, что пост президента в США зачем-то нужен? А если он нужен, значит, там надо работать? А если Байден, как «вдруг» все отчетливо увидели, к работе неспособен чисто физически – то как же получилось, что никто не заметил, что в Америке по факту нет президента? И не было недоуменных вопросов типа «как же так, Америкой никто не управляет»?

Вывод очевиден: «никто не заметил», поскольку Америкой вполне себе кто-то управлял. При недееспособном Байдене. И тут возникает совсем уж интересный (прежде всего, по идее, для самих же американцев) – А КТО? Кто этот человек (или группа лиц)?

Ситуация ведь мало сказать «скандальная». Вообще-то такое попахивает напрямую государственным переворотом. И где? В цитадели демократии!

Ведь американский народ (опустим здесь сомнения в легитимности выборов 2020 года) проголосовал за Байдена. Именно ему, а не какой-то ему неизвестной «группе лиц» он доверил управление своей страной. И это ведь не шутка, не хохма. Это основа государственного устройства Штатов. Если президент дееспособен – он управляет, от своего имени и в рамках своей компетенции. А если президент болен или, не дай бог, вообще умер – это ж ни в коем случае не значит, что при такой оказии ВМЕСТО НЕГО, даже без какого-либо оформления, могут прийти некие неизвестные люди и продолжать управлять Америкой от его имени!

Я понимаю, что такое рассуждение вызовет гневный вой у отечественных интелей, почему-то считающими своим долгом быть цепными собаками на службе «демократии и прогресса» (с коими у них почему-то ассоциируются любые текущие правители любых западных стран). Понимаю, что к нему немедленно подключатся украинцы с любимой присказкой «как можно из страны Мордора что-то вякать о ситуации в пресветлых США! Кто вы такие? Сидите в своем болоте!» и т.д.

Но при всех негодующих воплях само рассуждение имеет смысл. И в самих США к нему давно должны были прийти – если бы там работала демократия в ее классическом изводе.

Но этого не случилось – и это, похоже, означает, что демократические механизмы в Штатах просто перестают работать… поскольку мешают этим «неизвестным людям» править и дальше, не обращая особого внимания на «выборы» и всякую прочую ерунду.