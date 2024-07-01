Мнение: «Я не доживу до пенсии», лекарство от старения клеток и причины развития деменции

1. О том, почему на пенсию лучше всё же копить, даже если вам кажется, что вы до неё не доживёте, пишет автор Блога инженера-нефтяника (ссылка):



…удобной отговоркой является заявления в духе: “Я не доживу до пенсии. Зачем тогда копить?”

Меня такие безапелляционные заявления всегда поражают. Ты-то откуда знаешь, доживешь ты или нет, неужели тебе сверху озвучили дату смерти? Но именно делая такие заявления многие мои знакомые буквально десятилетиями пытались обмануть судьбу и государство, работаю по-черному или серому. Да какая пенсия, не доживу до неё, я сейчас всё потрачу, не нужны мне эти пенсионные баллы, стаж и отчисления, – говорили они.

Но прошли годы и оказалось, что они вполне себе живы и здоровы, а пенсия не за горами. А у них нет ничего – ни официального стажа, ни накопленных ИПК и мало-мальских отчислений. И ждёт их только социалка, да и то спустя пять лет. И вот уже в возрасте за пятьдесят они лихорадочно ищут выход из этого тупика. Время пока есть. И никто уже не кричит, что до пенсии не доживёт, все хотят дожить до пенсии и пожить на ней, желательно не на социальной. Многие даже признают, какую невероятную глупость и ошибку делали. А кто не признаёт – то наверняка будет говорить, как государство его обмануло. Ведь по статистике большинство до пенсии вполне доживает. А там уж придется получить так, как относился к ней. И многие очень пожалеют, что не копили к старости. Назвать такую старость спокойной вряд ли удастся. Ведь даже на лекарства может не хватить. А с другой стороны – таков закономерный итог жизни стрекозы.

Ну а если не дожил? Если не инвестировал – ну что ж, значит угадал. Хотя зачастую тут становится причиной ранней смерти как раз такой образ жизни. “Один раз живём”, “Всё в жизни надо попробовать”, “Гулять так гулять”. Зачем заботиться о себе, думать о здоровье, надо просаживать все в ноль. А после нас – хоть потоп.

Другой вариант более грустный – если копил и не дожил. Хотя вам не всё ли тогда будет равно? Обычно в таком возрасте погибают не от тяжелой и изнурительной болезни, а быстрой смертью. Например в ДТП, от травм. Ну а если заболел – то инвестиции вполне можно использовать если не для лечения, то хотя бы для ухода. И деньги никуда не денутся, они уйдут детям. Жаль будет, только если они их потратят впустую, как это, увы, нередко бывает.

Ну и четвертый вариант – наиболее вероятный. Это когда инвестировал и живёшь на пенсии. Накопленная подушка позволит поддерживать пусть не как раньше, но всё же достойный уровень жизни. При том сильных трат, таких как ипотека уже не будет. Инвестиции помогут сгладить потерю доходов на пенсии. Лучше сейчас иметь меньше, чем возможно, чем не иметь ничего потом. А так хватит и на нормальную еду, и одежду, лекарство и на подарки внукам. Вот этот вариант я считаю самым оптимальным и рассчитываю на него.

Добавлю к этим разумным словам, что государство обеспечивает достойной пенсией только особые категории населения — как правило, выполняющие для государства тяжёлую и опасную для здоровья работу. Обычному наёмному работнику, условному плотнику или менеджеру, ждать щедрой пенсии от государства не стоит, так как система на это не рассчитана. Пенсия существует, чтобы не дать никому умереть с голоду, поэтому тот, кто работал 45 лет, и тот, кто вообще не работал, будут получать примерно одинаково. Пенсия — это не про справедливость, это про гуманность.

Если хотите справедливости, копите на пенсию лично, без государства. Ну и, понятно, платите налоги, так как тем, кто получает пенсии прямо сейчас, пенсии тоже надо за чей-то счёт платить.

2. Американские учёные надеются, что нашли лекарство для генетического продления жизни (ссылка):



Ученые Онкологического центра Техасского университета обнаружили способ обратить старение вспять, влияя на активность фермента теломеразы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell.

Теломераза (TERT) — это фермент, который восстанавливает теломеры на концах хромосом. Теломеры представляют собой участки ДНК, содержащие повторяющиеся последовательности, которые укорачиваются с каждым делением клетки. Когда укорочение достигает определенного предела, клетка приобретает старческий фенотип и более не способна правильно выполнять прежние функции. При снижении уровня теломеразы клетка быстрее стареет.

В новой работе специалисты выявили низкомолекулярное соединение TAC, которое восстанавливает уровни теломеразы до молодого фенотипа. Поддержание уровня TERT уменьшало клеточное старение и воспаление тканей, стимулировало образование новых нейронов, улучшало память и нервно-мышечную функцию.

TERT не только удлиняет теломеры, но и действует как фактор транскрипции, влияя на экспрессию генов, управляющих нейрогенезом, обучением и памятью, клеточным старением и воспалением. В доклинических моделях TAC в течение шести месяцев привел к образованию новых нейронов в гиппокампе и улучшению когнитивных функций, а также увеличил количество генов, связанных с обучением и памятью. Кроме того, TAC улучшил нервно-мышечную функцию, координацию, силу хвата и скорость, обратив вспять саркопению — состояние, при котором мышечная масса и сила ухудшаются с возрастом.

Обработка TAC в линиях клеток человека увеличивала синтез теломер и уменьшала повреждения ДНК в теломерах. Эти результаты показывают, что TAC может эффективно действовать на человеческие клетки, восстанавливая их функции и продлевая жизнь.

Первым теорию о клеточном старении из-за укорачивания теломер на концах хромосом и о существовании фермента теломеразы выдвинул русский учёный Алексей Оловников, ещё в 1971 году. Нобелевскую премию, однако, ему за это не дали, даже за компанию (премию получили лишь американские учёные, которые экспериментально подтвердили теорию Оловникова в 1998 году).

Представляю, как затрясёт мировой экономику, если человечеству удастся кардинальным образом продлить продолжительность более-менее здоровой жизни… Впрочем, подобные воодушевляющие новости приходят каждую неделю. Некоторые проекты исследователей успешно проходят все испытания, однако большая часть газетных статей составляется по принципу известного мема: из факта «учёные излечили 10% раковых клеток в хвосте лабораторной крысы» журналисты делают заголовок «учёные вылечили рак».

3. Не каждый из тех, кто доживёт до преклонного возраста, обречён повторить печальную судьбу Джо Байдена (ссылка):

Высокое артериальное давление — главная причина развития не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и сосудистой деменции. К таким выводам пришли специалисты из агентства Blood Pressure UK, пишет издание The Sun.

Исследователи заявили, что гипертония создает дополнительную нагрузку на артерии и сердце, что может привести к инсультам и сердечным приступам. Они, в свою очередь, значительно увеличивают риск потери памяти и развития деменции.

Другими провокаторами проблем с ментальным здоровьем, по словам ученых, оказались ожирение, сахарный диабет, курение и даже низкий уровень образования. Специалисты обратили внимание, что образованных людей становится все больше, также многие стремятся отказаться от вредных привычек, поэтому эти факторы становятся все менее распространенными рисками, а ожирение, напротив, все чаще провоцирует сердечно-сосудистые катастрофы.

«Таким образом, здоровое сбалансированное питание и поддержание физической активности могут помочь людям снизить риск развития деменции. Но только каждый третий человек знает, что может снизить риск слабоумия. К тому же существует множество факторов, таких как доход и этническая принадлежность, которые влияют на способность сделать это», — говорится в публикации.