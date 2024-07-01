 

Apple планирует выпустить AirPods с встроенными инфракрасными камерами в 2026 году

01.07.2024, 20:00, Разное
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Известный аналитик Минг-Чи Куо поделился сенсационной новостью. В 2026 году Apple планирует выпустить беспроводные наушники AirPods с встроенными инфракрасными камерами. Эти камеры, подобные тем, что используются в Face ID, позволят интегрировать наушники с гарнитурой дополненной реальности Vision Pro и ее последующими версиями.

Это инновационное решение открывает возможности для улучшения пространственного звука. Наушники смогут отслеживать повороты головы пользователя, выделяя источник звука и создавая более реалистичное окружение.

Поставлять компоненты для ИК-камер будет компания Foxconn, производящая до 20 млн модулей в год, что обеспечит выпуск около 10 млн пар AirPods с этой функцией.

Внедрение управления жестами в пространстве через ИК-камеру расширит возможности взаимодействия пользователя с устройством. Это станет возможным благодаря обнаружению изменений в окружающей среде устройством.


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