 

Мнение «аналитика»: О Втором фронте… Назревает?

01.07.2024, 19:40, Разное
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В Кремле, судя по заявлениям спикеров, не так, чтобы уже настоящая #паника, но градус беспокойства и тревожности явно возрастает. Не получается летнего расслабона, хоть ты тресни!

Худе того: новый месяц принёс новые поводы для беспокойства.

Ой, а что случилось?

Союзники подсуропили.

В белорусском Генштабе заявили об активности украинских войск на границе с республикой, из-за чего Минск вынужден «наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию». В Кремле сочли это веской «причиной для беспокойства».

Всё началось с того, что 29 июня начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко сообщил об активности украинских войск на границе с республикой. В частности, по его словам, в населённый пункт Овруч на Ровенском-Житомирском направлении прибыли подразделения СпН 1-й президентской бригады ВСУ. Минск был вынужден переместить на границу белорусских военнослужащих, чтобы «наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию, а также двигать иногда артиллерию и быть способными отреагировать».

Украинская сторона как-то неуверенно попробовала всё это «опровергнуть»: мол, никто на Беларусь нападать не собирается. Но словам из Киева нынче не особо верят. Тем более, что и поляки как-то подозрительно засуетились на белорусской границе. А потому…

Концентрация войск Украины на границе Беларуси является причиной беспокойства Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы, — сказал он (цитата по ТАСС). — Ибо мы действительно союзники и партнёры».

И что же «старший партнёр» собирается делать в такой беспокойной ситуации?

Уж не открывать ли «второй фронт» превентивно?

А силёнок-то хватит не порваться надвое?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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