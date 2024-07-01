Окружающим несладко. Как понять, что вы скрытый манипулятор (хорошо это или плохо)

Манипуляции в любых отношениях встречаются очень часто. Порой люди искусно скрывают свои истинные намерения, стараясь добиваться желаемого, используя самые разные психологические уловки.

Но как понять, что вы один из них? Ниже мы рассмотрим несколько признаков скрытых манипуляторов – тех, кто без труда управляет другими людьми, порой даже не понимая этого.

Чрезмерная забота о других

Человек, который обладает манипулятивными наклонностями, уверяет себя, что он старается быть заботливым и внимательным к окружающим. Мол, ему важно, чтобы люди вокруг меня чувствовали себя комфортно. Он готов в любой момент прийти на помощь, выслушать и дать совет. Разве это плохо? Разве это не говорит о его отзывчивости и неравнодушии?

Однако, если копнуть глубже, оказывается, что его забота носит показной характер. На самом деле он не всегда готов тратить на других много личного времени и сил. Он быстро теряет интерес, как только понимает, что помощь не приносит ему желаемых выгод. Просто для него важно, чтобы люди видели в нем заботливого и отзывчивого человека – это позволяет манипулировать окружающими и добиваться того, чего хочется.

Частая смена настроения

Манипулятор нередко говорит о себе как об эмоциональном человеке. Не скрывает, что его настроение может резко меняться: иногда он бывает веселым и жизнерадостным, а потом раздражительным или даже грустным. Он считает, что не может контролировать свои эмоции, они просто приходят и уходят.

Но при более тщательном самоанализе можно прийти немного к иному выводу. Просто человек привык использовать перепады настроения в своих целях. Дело в том, что, когда человек находится в хорошем расположении духа, люди расслабляются и начинают доверять ему. А когда он становится резким или обиженным, окружающие стараются угодить, чтобы вернуть его в благодушное состояние. Так он потихоньку манипулирует поведением окружающих в нужном направлении.

Чрезмерная любезность

Возможно, вы всегда стараетесь сохранять безукоризненную вежливость, деликатность и готовность услужить окружающим? На первый взгляд, это может производить впечатление исключительной воспитанности. Однако, если копнуть глубже, может оказаться, что человек использует чрезмерную любезность для создания благоприятного впечатления и расположения к себе. Ловко распыляя комплименты, он пытается таким образом скрывать свои истинные побуждения и добиваться нужных вам уступок. Надо отметить, инструмент очень рабочий: люди действительно ведутся на такое. И манипулятору хорошо: сказал что-то любезное – получил желаемое.

Частое использование комплиментов

Манипуляторы ловко пользуются лестными фразами, чтобы снискать доверие других людей и их расположение к себе. Такие люди любят отмечать достоинства других, их таланты и привлекательность, щедро расточая комплименты.

Такой подход хорош тем, что создает у объекта манипуляций ощущение своей значимости и ценности в глазах манипулятора. Человек моментально становится более восприимчивым к влиянию и уступчивым.

Проблема лишь в том, что комплименты манипулятора не всегда являются искренними. Зачастую они служат лишь инструментом для достижения его собственных целей, а не отражением истинного отношения к человеку.

Придирчивость к деталям

Человек, склонный к манипуляциям, любит придирчиво указывать на мелкие ошибки в работе подчиненных, он пристально вглядывается во внешний вид или мимоходом критикует черты характера других людей. Делается это под видом заботы об эффективности, порядке или качестве отношений. Однако за этим часто кроется стремление к доминированию и желание постоянно держать окружающих под контролем.

Именно придирчивость к деталям позволяет манипулятору сохранять чувство превосходства и ощущать себя главным авторитетом. Критикуя других, он как будто бы ставит себя в положение того, кто знает лучше. Это помогает ему подчинять окружающих своему влиянию и не давать им возможности проявлять самостоятельность.

Чрезмерная увлеченность жизнью других людей

Неподдельный интерес к жизни, делам и переживаниям окружающих тоже говорит о манипулятивных склонностях человека. Такие люди будто бы искренне заинтересованы в происходящем вокруг, они задают массу уточняющих вопросов, внимательно слушают и сочувственно комментируют. На первый взгляд это кажется проявлением отзывчивости и вовлеченности. Но что на самом деле?

Нередко это имеет совершенно иную подоплеку. Таким нехитрым способом человек-манипулятор активно собирает информацию о близких и знакомых, стараясь досконально изучить их жизнь, интересы, слабости и переживания. Он делает это с прямым или непрямым умыслом, чтобы в дальнейшем использовать полученные сведения себе во благо, воздействуя на людей и добиваясь от них нужных уступок.

Навязчивое стремление к признанию

Навязчивое желание получать одобрение и подтверждение своей ценности чаще всего маскирует внутреннюю проблему. Дело в том, что манипуляторы в большинстве своем испытывают серьезные сомнения в самооценке и пытаются компенсировать это за счет внешних подкреплений.

Потребность в признании становится для человека своего рода инструментом манипулирования. С его помощью человек вызывает у окружающих чувство вины, обязанности и желание соответствовать его ожиданиям. Так он добивается нужной ему реакции и подчинения.

Чрезмерная обидчивость

Речь идет о человеке, который чуть что уходит в обидчивость и проявляет болезненные реакции на любую критику или несогласие с его мнением. Все замечания он воспринимает как личное оскорбление, даже самые конструктивные. В ответ он начинает демонстрировать глубокую обиду, переживание, раздражение или даже агрессию. Такая реакция нужна для того, чтобы вызвать у окружающих чувство вины за свою позицию.

Скрытый манипулятор стремится любой ценой избегать критики в свой адрес, поскольку воспринимает ее как угрозу своему положению и влиянию. Демонстрируя сильные эмоции и стремясь вызвать жалость, он пытается заставить людей отступить и признать его правоту.

Как видите, поведение скрытых манипуляторов отличается изощренностью. Таких людей трудно поймать “на горячем” – на первый взгляд, и не скажешь, что они, подобно кукловодам, управляют кем-то только ради того, чтобы получить желаемое.

“Я скрытый манипулятор. Хорошо это или плохо?”

Но что, если большую часть перечисленных признаков вы обнаружили в себе? Или вообще все? Надо признать, ситуация неоднозначная. С одной стороны, такие люди могут добиваться желаемых результатов и успехов в самых разных сферах жизни. Их умение ловко управлять окружающими и незаметно влиять на их поведение может приносить определенные выгоды. Они способны добиваться почти любых целей, даже если для этого приходится прибегать к скрытым техникам.

Однако, с другой стороны, быть скрытым манипулятором – это крайне рискованно и сомнительно с нравственной точки зрения. Такие люди чаще всего выстраивают отношения с окружающими на основе лжи, обмана и манипуляций. Рано или поздно сущность может быть разоблачена, что приводит к потере доверия, испорченной репутации и нарушенным связям с другими людьми.

Кроме того, манипулирование другими часто превращается в психологическую зависимость для самого манипулятора. Он все больше привыкает контролировать окружающих и не может обходиться без этого. Личностная деформация в долгосрочной перспективе может сказаться на психическом здоровье и даже на общем благополучии человека.

Безусловно, путь скрытого манипулятора сулит определенные краткосрочные выгоды, но несет немалые риски для самого человека и его отношений с окружающими. Более конструктивно развивать в себе честность, эмпатию и способность к открытому и искреннему общению.