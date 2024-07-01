Россиянам запретили носить джинсы

Государственная дума поддержала инициативу Минздрава и Роспотребнадзора о введении в России с 1 июля 2024 года полного запрета на производство, экспорт и ношение джинсовой одежды.

Столь радикальное решение принято на основании заключения межведомственной комиссии, состоящей из ведущих отечественных эпидемиологов, санитарных врачей, химиков, историков и инженеров – выяснилось, что ношение джинсов ведёт к деградации нервной системы, психическим расстройствам и может стать причиной серьёзных дерматологических заболеваний.

«Как известно, в Советском Союзе были самые здоровые люди, а уже в 90-е ситуация изменилась. Одно из причин этого стали поставляемые с Запада джинсы, ношение которых стало фактором кратного роста больных шизофренией, депрессией и псориазом», – написала депутат Елена Драпеко в своём Telegram-канале.

За ношение джинсов предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо арест на 10 суток. В ближайшее время во всех регионах России откроются пункты утилизации, в которых граждане смогут бесплатно избавиться от опасной одежды.

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