Губернатор Подмосковья сообщил о строительстве хаба для речных перевозок

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01.07.2024, 19:02, Новости дня
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«Эти проекты важны для страны и области. Наша совместная работа позволит достичь заметных результатов», – подчеркнул Андрей Воробьев.

Отмечается, что на базе речного порта в Дмитровском округе планируют модернизацию инфраструктуры, строительство перевалочно-складских комплексов и подъездных путей.

Как ожидается, проект обеспечит альтернативу железнодорожным и автотранспортным путям. Он также увеличит объемы грузоперевозок по внутренним водным артериям Подмосковья.

«Мы создаем хаб для формирования грузовой базы, которая будет отправляться в разные регионы», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о важности модернизации внутренних водных путей. Это позволит решить ряд стратегических задач, в том числе в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».


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