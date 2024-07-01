 

Серийный выпуск процессоров на 65 нм в России планируют наладить к 2028 году

01.07.2024, 18:53, Разное
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Российская компания “Микрон” из Зеленограда планирует к 2028 году начать серийный выпуск микросхем с топологией 65 нм. Такая задача поставлена в государственном плане по развитию электроники и микроэлектроники в РФ до 2030 года, информирует “Коммерсантъ”.

Сейчас “Микрон” выпускает полупроводники по топологии 180-90 нм, которые используются для транспортных карт и оборудования интернета вещей. А для выпуска чипов по топологии 65 нм нужны кремниевые пластины диаметром 300 мм, которые в РФ пока не производят. Без поставок оборудования из-за рубежа “Микрону” не обойтись, придется осваивать и производство этих пластин.

В 2011 году “Микрон” уже пытался освоить чипы по технологии 65 нм с компанией STmicroelectronics, но в 2014 году сотрудничество из-за санкций прекратилось. В Минпромторге говорят, что инициативу по развитию выпуска 65-нм чипов рассматривают вместе с холдингом “Элемент”. Чипы с такой топологией применяют для банковских и SIM-карт и широкого спектра контроллеров, в том числе автомобильных и для интернета вещей. В освоении чипов на 65 нм заинтересованы российские компании, например “Байкал Электроникс” и МЦСТ. Их можно поставить в ноутбуки, персональные компьютеры, серверы и другое.

Некоторые эксперты полагают, что в сложной технике – серверах, планшетах, смартфонах – чипы по технологии 65 нм будут невостребованы. А основная трудность для “Микрона” – доставка и покупка в 2028 году литографического оборудования. Ранее стало известно, что в РФ разработали ИИ-прибор, который может предсказать инфаркт.


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