Какими силами забросило Несси в Ладожское озеро?

Конспирологи убеждены, что в «самом опасном месте в мире» обитает самое смертоносное существо. И это место — наше Ладожское озеро.

Таинственное Ладожское озеро привело в трепет любителей теорий заговора, утверждающих, что в его водах обитает огромный угорь. Мало того, им взбрело в головы, что бедняга, пострадавший от радиоактивных отходов, рвет рыболовные сети и доставляет неприятности местным рыбакам.

Такое могли выдумать только западные любители конспирологии, не представляющие, где находится это «самое опасное место в мире». Причем «самое смертоносное существо» в их интерпретации сильно смахивает на знаменитого монстра Лохнесского озера, то бишь небезызвестную Несси.

Якобы об этом можно почерпнуть сведения из городских легенд. Интересно, какого города? Название «знатоки» вод Ладожского озера не указывают. Видимо, фантазии не хватило, а в карту заглянуть поленились.

Они утверждают, что среди диких животных, обитающих в водах рядом с бывшим российским полигоном для испытания ядерного оружия, живет страшный монстр. Дескать, «гигантского мутировавшего угря», длина которого достигает 20 метров, видели многие люди.

В частности, в 1980-х годах рыбак Петр Ермолаев говорил, что заметил, как голова животного вынырнула из воды и что оно шипело на него. Трудно себе такое представить, поскольку речь идет о рыбе!

А вот биолог Анатолий Шиманский утверждает, что видел, как зверь охотится на других животных в озере. По его словам, местные рыбаки в ярости от неуловимого существа, поскольку оно постоянно рвет их рыболовные сети.

Теория заговора даже попала в TikTok, но пользователей социальных сетей эти домыслы не убедили. Один из зрителей сказал, что тем, кто верит в существо, «нет смысла искать» доказательства существования гигантского угря.

Другой просто написал:

«Этого не было».

Но нашлись и такие, которые отнеслись к идее существования монстра с пониманием. Один пользователь заявил, что видел его там. А втрой посоветовал скептикам:

«Вы никогда не узнаете, пока не увидите сами. Погрузитесь, если хотите узнать».

Некий местный житель пришел в ужас, узнав, что в родном озере, где все купаются, может обитать одно из самых опасных животных в мире, и возмутился:

«Почему вы говорите о моем родном озере? Мы постоянно ходим туда купаться!»

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk, sneg.top

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