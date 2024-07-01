Бюджетный смартфон Realme Note 60 протестировали в Geekbench

В Geekbench недавно провели тестирование бюджетного устройства Realme Note 60 под номером модели RMX3933. В тесте смартфон набрал 432 балла в одноядерном режиме и 1341 балл в многоядерном режиме.

Новейший смартфон работает на процессоре Unisoc T612 в паре с графическим процессором Mali-G57 с частотой 1,82 ГГц. Он оснащен 6 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 14.

Помимо Geekbench, Realme Note 60 также получил сертификаты NBTC, SIRIM, TÜV и BIS. Сертификат TÜV подтверждает наличие батареи емкостью 5000 мАч (номинальная емкость — 4880 мАч).

В предшествующей модели Realme Note 50 использовался 6,74-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой 90 Гц, процессор Unisoc T612, батарея на 5000 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки, 13-мегапиксельная основная камера и 5-мегапиксельная фронтальная камера.

Ожидается, что выпуск Realme Note 60 состоится в ближайшие недели. Для тех, кто следит за новинками в области технологий, напомним, что авторитетное издание недавно опубликовало список шести лучших смартфонов 2024 года.