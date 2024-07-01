В ГД внесён законопроект о запрете пропаганды стерилизации домашних животных

Депутаты и сенаторы внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, направленный на защиту несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Документ предусматривает, что сведения об операциях по стерилизации (кастрации) животных признают запрещёнными для распространения среди детей.

Подобная информация не допускается к размещению в сети «Интернет», а также в любых других местах, доступных несовершеннолетним. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в современных реалиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведёт к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения.

Как отметил депутат Госдумы Виталий Милонов, многие ветеринарные клиники – открытые «рассадники террористической идеологии чайлдфри». То, что речь идёт о животных, парламентария не смутило.

«Сначала животные, потом люди – так работает окно Оккама, – пояснил он. – Фактически через эти ветклиники идёт распространение идей, формирующих основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей. Это удар по традиционным семейным ценностям, пусть и нанесённый косвенно».

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