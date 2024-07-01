 

NYTimes – несмотря на провальные дебаты, семья Байдена призывает его продолжать борьбу за президентский пост

01.07.2024, 17:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Родственники Джо Байдена призывают его продолжать участвовать в президентской гонке, даже несмотря на провальные дебаты с Дональдом Трампом, пишет The New York Times. Члены семьи американского лидера уверены: он всё ещё способен показать стране, что может управлять Соединёнными Штатами ещё четыре года.


AP

Члены семьи президента США Джо Байдена призывают его оставаться в предвыборной гонке и продолжать борьбу, несмотря на провальное выступление на дебатах c экс-президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Джо Байден, его жена, дети и внуки собрались в Кэмп-Дэвиде, пытаясь понять, как подавить тревогу среди демократов.

Хотя родственники американского лидера прекрасно понимают, насколько плохо он выступил против Трампа, однако они уверены: он всё ещё в состоянии показать стране, что способен выполнять роль главы государства в течение ещё четырёх лет.

Одним из самых громких голосов, призывавших Джо Байдена не поддаваться давлению и оставаться в президентской гонке, был его сын Хантер, к совету которого глава Белого дома уже давно прислушивается, говорится в статье.

При этом, как отмечает издание, «некоторые члены его клана» в частном порядке выражают недовольство тем, как команда Байдена подготовила его к дебатам.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Fox News – проблемы Америки множатся, потому что у неё нет даже захудалого лидера

01.07 / Оказавшаяся на грани развода Кудрявцева выставила проблемы с мужем на всеобщее обозрение

01.07 / Тест для любителей лакомств из СССР: как много вы помните о советском мороженом?

01.07 / Перевооружение бундесвера и поддержка Украины невозможны без сокращения социальных расходов в Германии

01.07 / Эксперт призвал допустившего серьезную ошибку Киркорова срочно спасать руки

01.07 / «Кто хочет мира, выберет Трампа» — Weltwoche о надеждах на прагматичного Трампа и конец американской гегемонии

01.07 / Байден вынужден успокаивать демократов после провала на дебатах

30.06 / Пока Киев не проиграл — Расмуссен призвал принять Украина в НАТО

30.06 / Просчёт Макрона с досрочными выборами поможет Ле Пен прийти к власти

30.06 / Макрон ослабил Францию, дав правым шанс прийти к власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика