Fox News – проблемы Америки множатся, потому что у неё нет даже захудалого лидера

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Перед США стоят огромные проблемы, включая инфляцию, миграционный кризис и усиление альянса её противников. Всё это можно решить при умелом управлении страной, но, как показали недавние дебаты, Джо Байден явно для этого не годится, уверен ведущий Fox News Брайан Килмид.

БРАЙАН КИЛМИД, ведущий Fox News: У нашей страны сейчас настоящие проблемы. Мне больно это признавать, они решаемые, но вполне реальные. Впервые на моем веку наши враги объединяются против нас. Они образуют альянс зла.



Враги у нас были всегда, но они не объединялись против нас. Я говорю о Северной Корее, Иране, России, Китае, которые сейчас координируются, плетут интриги и строят планы по уничтожению Америки.



Наша граница сейчас уязвима как никогда, и мы сами в этом виноваты. За последние три с лишним года нашу страну наводнили 8 миллионов нелегальных мигрантов. Они отравляют наши города, тяжёлым бременем ложась на их бюджеты.



Кстати говоря, более двухсот человек из этих 7 миллионов находятся в списке подозреваемых в терроризме, составленном ФБР. И это только из тех стран, которые нам отчитываются.

Безжалостные члены преступных группировок совершают преступления и убивают невинных американцев: Джослин (Нунгарай. — ИноТВ), Рейчел (Морин. — ИноТВ), Лейкен (Райли. — ИноТВ). Мы не можем игнорировать эти чудовищные преступления. И я знаю, что вы их не игнорируете!

Наш госдолг приближается к 36 триллионам. Да, триллионам – через букву «т». Продажи недвижимости замерли, процентные ставки взлетают до небес. Рост инфляции разоряет семейные бюджеты.



Перед нами стоят огромные проблемы, но они решаемы. Нам отчаянно нужен великий лидер. Не просто хороший, а великий. К сожалению, сейчас у нас нет даже плохого лидера, у нас нет никакого. Только некомпетентный психически непригодный для этой должности человек.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Что я сделал, когда, например, он хочет провернуть… избавиться от способности (программы медицинского страхования. — ИноТВ) «Медикэр»… способности… чтобы мы могли согласовывать цены на лекарства с большими фармакологическими компаниями. Угадайте что? Нам удалось… удалось сбить цену на инсулин до 15, простите, 35 долларов вместо четырехсот долларов.

Я собираюсь разобраться с налогами. Например, в Америке насчитывается тысяча триллионеров, то есть, миллиардеров…

БРАЙАН КИЛМИД: Вы уловили суть, верно? Эти дебаты встревожили меня куда больше, чем я думал. Я хочу увидеть настоящие дебаты, обмен идеями, но вместо этого мы с вами имеем полную катастрофу. Трамп показал себя сильным, решительным и подготовленным. Всё как обычно, он просто был самим собой. Но наш 46-ой президент вел себя совершенно иначе. Посмотрите.

ДЖО БАЙДЕН: В отношении COVID… простите, разбираться со всем, что мы должны делать с… в общем… если… нам наконец-то удалось победить «Медикэр»…

Многие молодые женщины подвергаются изнасилованиям со стороны родственников, супругов, братьев и сестёр — это просто немыслимо. И они ничего не могут сделать. Их пытаются задержать, когда они пересекают границу штата…

Я намерен продолжать действовать до тех пор, пока мы не добьёмся полного запрета… полной инициативы в том, что касается наших планов по расширению пограничной

службы и увеличению числа сотрудников по вопросам убежищ.

МОДЕРАТОР: Господин Трамп.

ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США: Я вообще не понял, что он заявил в конце предложения.

БРАЙАН КИЛМИД: Как и мы все. И, что поразительно, благодаря этому крайне предвзятые левые СМИ, слепо поддерживавшие Джо Байдена, каким-то чудом наконец согласились с тем, что все мы видели и о чём говорили на протяжении последних нескольких лет.

ДЖОН КИНГ, ведущий CNN: Должен сказать, это началось уже через несколько минут — уже после нескольких первых ответов — и продолжалось весь вечер: (реакции варьировались. — ИноТВ) от «Боже мой» до «что нам с этим делать?»

ЭКСПЕРТ CNN: Его главной задачей было доказать американцам, что он энергичен и вынослив, но он этого не сделал.

ВТОРОЙ ЭКСПЕРТ CNN: То, как звучал его голос… он казался слегка дезориентированным.

ТРЕТИЙ ЭКСПЕРТ CNN: Для президента Байдена это была абсолютная катастрофа: с момента выхода на трибуну и до завершающей речи.

ДЭВИД ПЛАУФ, бывший руководитель избирательного штаба Обамы: В такой ситуации пора бить тревогу.

ДЖЕН ПСАКИ, бывший пресс-секретарь Белого дома: Не думаю, что мы должны приукрашивать реальность. Это было не то выступление на дебатах, на которое предвыборная команда Байдена рассчитывала или в котором нуждалась.

ВЕДУЩАЯ MSNBC: Пожалуй, его самое слабое место, согласно опросам, оказалось у всех на виду, когда он с огромным трудом отвечал на многие вопросы.

ВЕДУЩИЙ MSNBC: Он не смог поставить под сомнение ни одно слово Дональда Трампа. Более того, он совершал один промах за другим.

БРАЙАН КИЛМИД: Почему же они так удивлены? И, что важнее, почему он по-прежнему баллотируется в президенты США? И почему он до сих пор занимает эту должность? Вспомните, сколько раз мы слышали о 25-й поправке, когда Трамп был президентом. А что же сейчас? Ситуация кризисная. Я бы не сильно надеялся, что они так и сделают, но разве он соответствует избирательным критериям?

Дата публикации 30 июня 2024 года.