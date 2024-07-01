 

Кардиолог Кондрахин рассказал, как защититься от жары и обезвоживания

01.07.2024, 16:41, Разное
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В жаркую погоду необходимо беречь организм от теплового удара и обезвоживания, напоминает кардиолог Андрей Кондрахин. В разгар дня, с 12 до 16 часов, лучше избегать пребывания на улице, так как это может привести к перегреву.

Чтобы избежать обезвоживания, необходимо регулярно пить воду независимо от ощущения жажды. Особенно это важно для детей и пожилых людей, которые наиболее уязвимы к негативному воздействию жары.

Силовые нагрузки и активные занятия спортом в жаркую погоду следует отложить, так как они могут перегрузить сердце. Вместо этого лучше отдохнуть в прохладном помещении и выпить достаточно воды.

Людям пожилого возраста в жару рекомендуется вообще не выходить из дома и больше пить воды. Их организму требуется дополнительный отдых и защита от солнца.

Дети также нуждаются в защите от перегрева, особенно в раннем возрасте. Гулять с ними следует только в утреннее или вечернее время, когда температура воздуха не такая высокая.


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