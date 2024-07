Игры в турецком PlayStation Store стали дороже, чем в США

В турецком сегменте виртуального магазина PlayStation очередная волна подорожания игр. В результате стоимость тайтлов в этом регионе превысила цены в США. Об этом сообщило сообщество PSprices в соцсети «ВКонтакте».

Предыдущее похожее по масштабам изменение цен произошло в феврале этого года. Теперь стандартная цена на блокбастеры составляет 2799 турецких лир (примерно 7,5 тысяч рублей по курсу на 1 июля 2024). Это значительно превышает ценник на аналогичные игры в американском сегменте PS Store, где он составляет 70 долларов (около 6,1 тысячи рублей).

Представители сообщества утверждают, что рост цен коснулся большинства позиций. Японский гигант Sony повысил стоимость как уже вышедших игр, так и грядущих релизов. Например, God of War Ragnarök подорожала до 2799 лир при прежней цене в 1999 лир (примерно 5,3 тысячи рублей). Во столько же теперь обойдётся The Last of Us Part I.

Подорожали и дополнения к играм, а также внутриигровая валюта. По данным PSprices, общее число позиций с повышенными ценами составляет около 11 тысяч. Турецкий PlayStation Store долгое время служил выгодным плацдармом для российских геймеров, потерявших доступ к сервису вскоре после начала СВО. По всей вероятности, в ближайшем будущем игрокам из РФ предстоит «миграция» в другие регионы в поисках более доступных копий игр для приставок PlayStation.