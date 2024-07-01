Мнение: Жизнь накануне гиперинфляции

В России с 1 июля 2024 года повышены тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. По информации «Банки.ру» в среднем по России рост оценивается в 9,8 процента. В Москве тарифы подняли в среднем на 11%.

Неплохой такой подскок. В России, судя по всему, дело идет к гиперинфляции, и дальше станет еще веселей. Недавно читаю новости и фоном слушаю радио: по радио вовсю обсуждают, как бы родному российскому государству еще прищучить женщин и даже девушек – а то, мол, совсем обнаглели – рожать не хотят. Много и страстно, с участием депутатов ГосДумы перетирали, на сколько надо сократить допустимые сроки для аборта, и надо ли сохранять исключение, что после изнасилования аборт в любом случае разрешается…

А в новостях читаю, что Газпром отказался выплачивать дивиденды за 2023 год, и аналитики полностью соглашаются с этим решением, потому что, дескать, если Газпром еще и дивиденды станет платить, то он точно обанкротится.

И я вот думаю: о какой ерунде рассуждают обыватели! Женщины, аборты, даешь рождаемость. И, с другой стороны – как хорошо обывателем быть. Максимальная глубина памяти – на полгода назад. Вся жизнь – вечное “сегодня”. Не помнят уже ничего о том, что Газпром да Роснефть – две несущие конструкции всего нашего российского “благосостояния”, не будет их – в России мигом станет как на Украине, только еще хуже (потому что в целом холоднее).

Уже сейчас динамика ясна как день: за неимением другого ресурса российское правительство прибегает к своему последнему отчаянному способу выжить – начинает топить печь ассигнациями, то есть – печатать деньги. Что, впрочем, тоже помогает ненадолго, поскольку правительство в России может печатать деньги, но не может печатать валюту… а рубли быстро сгорают.

Как система пытается выжить за счет печатного станка (и тем самым только убыстряет свой конец) – мы все видели, это было время с конца 80-х по начало 90-х. Причем на первых порах это было даже очень весело и оптимистично: денег УЖЕ много, а товары ЕЩЕ есть. Кто ж не помнит состояние легкой всеобщей эйфории года так 1987-1988? Тогда, правда, уже с середины 1988 года полностью исчез из продажи сахар, и самые дальновидные начали подозревать, к чему все идет.

Сейчас, значит, тарифы стали поднимать уже широкими мазками, особо не стесняясь. Но и это еще не сахар, так, сполохи подступающей бури. Эхма! Скоро станет по-настоящему весело!