Мнение «аналитика»: О «фашизме»… Что главное надо понимать?

В бывшем #СССР слово «фашизм», несмотря на историческую память народа, было весьма популярным ругательством. Помню, как школьная учительница отчитывала меня за какое-то невинное детское хулиганство словами «Ты играешь на руку фашистам!». И в детских ссорах «Ты фашист! Нет, ты!» звучало нередко.

Люди выросли, но так и не повзрослели. Оттого сегодня «Ты фашист! Нет, ты!» звучит с обеих сторон российско-украинского конфликта. Как и обвинения в «нацизме».

Но с последним хотя бы главное более-менее понятно. Можно схоластически спорить, закончился ли нацизм с крахом Третьего рейха и НСДАП, как уверяют энциклопедия «Британика» и журналист Такер Карлсон, либо осовременился и продолжает жить кое-где в виде концепции «…убер аллес» или, скажем «…понад усе». Но в целом это такой радикальный вид самого махрового ультранационализма, при котором представители одной, «правильной», нации отказывают людям из другой нации, «неправильной», даже в праве считаться людьми. Например, называя их «орками».

А вот с «фашизмом» многие до сих пор путаются. И, перечисляя «признаки по Умберто Эко», натягивают за уши сову на глобус, пытаясь выставить противника именно «фашистом». Как в детстве, ей-Богу.

Ах, отбросьте вы все эти «14 пунктов». Зрите в корень.

Фашизм — итальянский ли, германский ли, испанский ли, хорватский ли и проч. — это всегда и в первую очередь антикоммунизм. И Гитлер, и Муссолини, и все прочие главных своих врагов видели в коммунистах (вар. — конкретно в «большевиках»). А потом уже, скажем в евреях (или нет). Собственно, фашизм изначально был рождён как антитеза и антипод коммунизма, как антикоммунистическая идеология для масс. Потому и стал поддерживаться буржуазной западной элитой тайно и явно.

Ну а теперь вопрос: в какой стране — из двух противоборствующих ныне — официально запрещена компартия и проводится политика «декоммунизации», а в какой лидеру коммунистов глава государства даёт медаль «Героя труда»?

И всё теперь стало понятно?

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