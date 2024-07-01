 

Мнение «аналитика»: О «фашизме»… Что главное надо понимать?

01.07.2024, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В бывшем #СССР слово «фашизм», несмотря на историческую память народа, было весьма популярным ругательством. Помню, как школьная учительница отчитывала меня за какое-то невинное детское хулиганство словами «Ты играешь на руку фашистам!». И в детских ссорах «Ты фашист! Нет, ты!» звучало нередко.

Люди выросли, но так и не повзрослели. Оттого сегодня «Ты фашист! Нет, ты!» звучит с обеих сторон российско-украинского конфликта. Как и обвинения в «нацизме».

Но с последним хотя бы главное более-менее понятно. Можно схоластически спорить, закончился ли нацизм с крахом Третьего рейха и НСДАП, как уверяют энциклопедия «Британика» и журналист Такер Карлсон, либо осовременился и продолжает жить кое-где в виде концепции «…убер аллес» или, скажем «…понад усе». Но в целом это такой радикальный вид самого махрового ультранационализма, при котором представители одной, «правильной», нации отказывают людям из другой нации, «неправильной», даже в праве считаться людьми. Например, называя их «орками».

А вот с «фашизмом» многие до сих пор путаются. И, перечисляя «признаки по Умберто Эко», натягивают за уши сову на глобус, пытаясь выставить противника именно «фашистом». Как в детстве, ей-Богу.

Ах, отбросьте вы все эти «14 пунктов». Зрите в корень.

Фашизм — итальянский ли, германский ли, испанский ли, хорватский ли и проч. — это всегда и в первую очередь антикоммунизм. И Гитлер, и Муссолини, и все прочие главных своих врагов видели в коммунистах (вар. — конкретно в «большевиках»). А потом уже, скажем в евреях (или нет). Собственно, фашизм изначально был рождён как антитеза и антипод коммунизма, как антикоммунистическая идеология для масс. Потому и стал поддерживаться буржуазной западной элитой тайно и явно.

Ну а теперь вопрос: в какой стране — из двух противоборствующих ныне — официально запрещена компартия и проводится политика «декоммунизации», а в какой лидеру коммунистов глава государства даёт медаль «Героя труда»?

И всё теперь стало понятно?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Рупор кремлевской пропаганды: ВМС КСИР Ирана

01.07 / Google Chrome расширяет возможности функции чтения страниц

01.07 / Для Овнов – «Умеренность»: Таро-прогноз на первую неделю июля 2024 года

01.07 / «Нет ребёнка – нет гражданских прав»: правительство намерено запретить нерожавшим женщинам голосовать и водить машину

01.07 / Redmi A2+ стал любимцем россиян в первой половине 2024 года

01.07 / Мнение: Многие тоскуют по СССР, но никто не тоскует по РСФСР

01.07 / Стал известен ежедневный шифр для игры Hamster Kombat на 1 июля

01.07 / В России начнут производить пельмени из мяса кошек и собак

01.07 / Личное: “Неправильная установка”

01.07 / Никас Сафронов едва не лишился денег по вине мошенников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика