 

Google Chrome расширяет возможности функции чтения страниц

01.07.2024, 14:03, Разное
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В скором времени пользователям Android-версии браузера Google Chrome станет доступна новая функция фонового чтения веб-страниц. Функция “Прослушать эту страницу” будет доработана, что позволит продолжать прослушивание текста даже при свернутом окне браузера.

Тестовая версия данной функции уже появилась в одной из сборок Chrome для Android. Она получила описательное название “фоновое воспроизведение функции чтения вслух”.

Исследователи Android полагают, что функция фонового чтения станет частью пакета обновлений, который Google планирует выпустить после презентации Made by Google, намеченной на 13 августа 2024 года.

Эта доработка открывает возможности для удобного прослушивания веб-текстов, даже если пользователь не взаимодействует напрямую с браузером.


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