Для Овнов – «Умеренность»: Таро-прогноз на первую неделю июля 2024 года

Давно хотели сменить место работы или отправиться в отпуск за границу? Период с 1 по 7 июля подходит для этого практически идеально. Однако, чтобы не столкнуться с непредвиденными трудностями, рекомендуется заранее ознакомиться с тем, что сулит судьба. Сделать это можно с помощью Таро-прогноза, составленного на ближайшие 7 дней опытными тарологами для представителей всех знаков зодиака.

Овен: «Умеренность»

Старший аркан «Умеренность» в раскладе Таро считается очень хорошим знаком. На этой неделе Овны обретут гармонию с внутренним миром, а также смогут добиться успеха в новых проектах. Наступает мирный период вашей жизни, когда можно не переживать по поводу того, что что-то пойдет не так.

Нетерпеливых представителей огненной стихии карта призывает к смирению, терпению и самоконтролю. В нужное время ваши проблемы разрешатся сами собой, поэтому просто сосредоточьтесь на достижении главных задач. Если вдруг устанете, то обязательно возьмите перерыв и как следует отдохните.

Телец: восьмерка пентаклей

Тельцам в ближайшие 7 дней стоит начать мыслить рационально. Возможно, вам потребуется приложить некоторые усилия, чтобы добиться успеха в намеченных проектах. Однако если вы не будете опускать руки перед лицом трудностей, то результат не заставит себя долго ждать.

Также восьмерка пентаклей сулит столкнуться с любовью тем, кто ее ищет. Просто не сворачивайте с пути, который наполнен позитивной энергией. Также не забывайте вглядываться в детали. Если вы думаете, что партнер должен полностью соответствовать вашим ожиданиям, то вы глубоко заблуждаетесь.

Близнецы: перевернутый туз мечей

В данном положении карта говорит о том, что воля Близнецов ослабла, поэтому им не хочется принимать важные решения. Спрятаться в норке и будь что будет – вот позиция, которой хочется придерживаться. Однако туз мечей также говорит, что проблемы не будут решены, если пустить все на самотек.

Перестаньте бежать от решений и мучить себя противоречиями. Последствия подобного поведения могут оказаться очень печальными. Особенно сильно могут пострадать отношения с родственниками. Найдите в себе силы взглянуть правде в глаза и начать действовать так, как нужно.

Рак: восьмерка пентаклей

Для Рака наступает период, когда следует снять с себя розовые очки. Судьба предоставляет вам отличные возможности, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Однако если вы будете продолжать ждать удачного момента, то вовсе деградируете.

Также восьмерка пентаклей сулит огромный заряд энергии для тех, кто все время сохраняет позитивный настрой. Если вы не входите в число таких людей, то попробуйте начать делать то, что приносит вам настоящее удовольствие. Вы удивитесь, когда ваши желания начнут исполняться одно за другим.

Лев: рыцарь мечей

В ближайшие 7 дней ситуация может накалиться до предела, и Львам стоит помнить об этом. Ваша чрезмерная увлеченность каким-то убеждением может сыграть с вами злую шутку. Если вы не хотите спровоцировать конфликт или разногласия в коллективе, научитесь принимать точку зрения окружающих.

Также рыцарь мечей призывает представителей знака сохранить стойкость и силу духа. Ситуация, в которой вы сейчас находитесь, поможет вам разобраться во всем, что вас тревожило. Однако правда не всегда бывает приятной, но ее необходимо принять и продолжить двигаться вперед.

Дева: двойка мечей

В своих решениях Дева должна сохранять твердость духа, особенно в период с 1 по 7 июля. Не стоит действовать сгоряча, предупреждает двойка мечей. Если вы чувствуете, что запутались, то лучше отойдите в сторону и взгляните на ситуацию со стороны, выключив все эмоции.

Не стоит забывать и о том, что двойка мечей – эта карта компромисса. В некоторых ситуациях крайне важно принять сторону оппонента и найти решение, которое устроит вас обоих. Если же удачных альтернатив нет, то будет лучше и вовсе отложить принятие решения.

Весы: «Колесо фортуны»

В жизни Весов наступает поворотный момент, когда сама судьба просит представителей воздушной стихии взять дело в свои руки. Старший аркан «Колесо фортуны» говорит о том, что удача будет улыбаться вам. Исключение составят лишь те ситуации, которые могут причинить вред другим людям.

Карта также призывает весов сохранять уверенность в собственных силах. В настоящий момент вы находитесь на верном пути, поэтому стоит довериться внутреннему чутью. Даже если в жизни произойдет что-то неприятное, просто вспомните о том, что все делается к лучшему.

Скорпион: тройка кубков

Данная карта является предзнаменованием развития и исполнения желаний. Также тройка кубков иногда указывает на необходимость примириться с родственниками. Ну а чтобы добиться поставленных задач, научитесь принимать от жизни все, что она вам преподносит: не только хорошее, но и плохое.

Тех Скорпионов, которые отчаянно ищут решение в сложной ситуации, аркан призывает отбросить в сторону негативные мысли и немного отдохнуть. Легкий настрой откроет вам глаза на вещи, которые могут показаться очевидными, но вы о них просто-напросто забыли.

Стрелец: «Отшельник»

«Отшельник» не зря считается одной из самых неочевидных и глубоких карт в колоде Таро. Стрельцам на этой неделе аркан рекомендует заняться самопознанием и духовным развитием. Это поможет постичь глубинный смысл происходящего и добиться того, чего вы действительно хотите.

Не стоит забывать, что большинство жизненных трудностей происходят потому, что люди резко реагируют на внешние установки. «Отшельник» призывает начать смотреть на привычные вещи под другим углом. Это поможет вам разглядеть перспективы там, где раньше их не было.

Козерог: шестерка мечей

Освобождение от мыслей, которые давно себя изжили, – вот что обещает карта шестерка мечей. Также аркан призывает восстановить спокойствие и начать смотреть на мир трезвым взглядом. Это поможет вам найти выход среди перепутанных тропинок.

Даже если в настоящий момент Козерогу кажется, что его путь далек и труден, смена ориентиров станет лучшим выходом. Обстоятельства требуют спокойствия и уверенности в собственных силах. Вполне возможно, что в ближайшие дни вам будет послан знак о том, как действовать дальше.

Водолей: «Колесница»

Старший аркан «Колесница» сулит Водолею весьма качественный скачок в саморазвитии или значительное продвижение к своей профессиональной цели. Также аркан может сулить путешествие (в буквальном смысле), которое принесет море положительных эмоций.

Если в настоящий момент вы не можете на что-то решиться, то настала пора выбрать дорогу и начать идти по ней. Судьба подскажет, какое направление является верным. Не бойтесь препятствий на пути к поставленной цели. Они окажутся вполне преодолимыми, особенно если вы не постесняетесь попросить помощи у друзей.

Рыбы: перевернутая семерка мечей

В перевернутом положении карта говорит о том, что жизненная ситуация у Рыб налаживается, однако расслабляться не стоит. Помните, что лучшими советниками для вас в настоящий момент являются близкие родственники. Не игнорируйте их советы, особенно если они исходят из уст представителей старшего поколения.

А вот свои слабости окружающим лучше не показывать. Не стоит забывать, что даже среди близкого круга общения могут быть завистники и недоброжелатели. Также не рекомендуется строить интриг и злых замыслов, поскольку есть большая вероятность, что зло обернется против вас.