«Нет ребёнка – нет гражданских прав» – правительство намерено запретить нерожавшим женщинам голосовать и водить машину

Правительство готовит проект постановления о стимулировании рождаемости, который должен ограничить права нерожавших женщин.

Планируется, что их лишат права управления транспортом, не допустят до выборов в качестве избирателей и сократят им трудовой стаж на 50 процентов для соответствующего пересчёта будущей пенсии.

Разработка соответствующих законодательных изменений началась после того как глава комитета Госдумы по защите традиционных ценностей заявил, что благополучию страны «угрожает в том числе вся эта бездетная сволочь, которая думает только о себе». Правительство взяло на себя задачу с помощью подзаконных актов и постановлений начать реализовывать «политику активного стимулирования демографии», не дожидаясь разработки и принятия соответствующих законов.

– Нововведения призваны сплотить народ Российской Федерации в борьбе за традиционные ценности, улучшить демографические показатели и решить проблему старорождения, – поясняет источник в рабочей группе. – Последнее – это очень важно. Потому что сейчас многие взяли моду рожать, когда уже за тридцать. А какого качества будет этот, извините, материал? Поздние роды несут риски осложнений. Сможет ли такой ребёнок стоять за станком, рыть окоп, возделывать агрокультуры? Или наоборот станет обузой для государства и родителей?

Исключение сделают для женщин, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям, однако им придётся подтверждать этот статус раз в 2 года вплоть до 60 лет. Также в правах не будут поражать тех, кто оформил опеку, и тех, кто не желает иметь детей из-за занятости на важных государственных должностях или имеет близкого родственника, занимающего такой пост.

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