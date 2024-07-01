Redmi A2+ стал любимцем россиян в первой половине 2024 года

В первом полугодии 2024 года самым продаваемым смартфоном в РФ стала модель Redmi A2+ на 64 ГБ. Это свидетельствует о популярности бренда Xiaomi, который возглавил список самых востребованных марок.

Согласно данным компании МТС, в топ-5 вошли также Realme Note 50 на 64 ГБ, Realme Note 50 на 128 ГБ, Redmi 12 на 256 ГБ и Redmi 13C 256 ГБ. Лидерами рынка по объему выручки стали устройства Apple, в частности iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ. В течение отчетного периода объем продаж смартфонов в РФ составил 14,1 млн устройств на сумму 342 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост объемов составил 10%, а по стоимости – 24%.

Средняя цена смартфона достигла 24,3 тыс. рублей. Темпы роста продаж несколько снизились по сравнению с прошлым годом, что, по мнению экспертов МТС, свидетельствует о стабилизации рынка.

Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции на российском рынке. За первые шесть месяцев 2024 года количество проданных китайских смартфонов достигло 11,4 млн, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении объем продаж вырос на 21%.

Доля продаж китайских смартфонов составила 81% по количеству и 49% по стоимости.

Топ-5 марок смартфонов по объемам продаж в штуках за первое полугодие 2024 года включают Xiaomi/Redmi/Poco (24%), Tecno (14%), Realme (13%), Samsung и Infinix (по 10%), а также Apple (9%).

По выручке первые пять мест занимают Apple (33%), Xiaomi/Redmi/Poco (16%), Samsung (15%), Tecno (7%) и Realme (6%).