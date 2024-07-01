Мнение: Многие тоскуют по СССР, но никто не тоскует по РСФСР

Читатель из Сибири рассказывает про советские крестьянские семьи. В городах было получше, в нацреспубликах — тоже терпимо, а вот сельская местность РСФСР как погрузилась в непролазную нищету после 1917, так и не вылезала из неё до середины 1970-х годов. Цитирую из письма:

Я работаю с людьми. Поэтому часто узнаю какие то истории из их жизни.

Разговорился несколько лет назад с ныне покойным мужчиной. Он был богатым по российским меркам человеком, владел несколькими фирмами и недвижимостью. Он рассказывал о своем детстве, которое пришлось на 1950-е. Жил в деревне, в Тюменской области. Окна в его доме были из бычьего пузыря.

Недавно разговаривал с мужчиной, родившимся в деревне на Алтае. Он родился уже в 1960-е годы. Ещё в 1970-е их семья жила в землянке.

Пожилой мужчина из числа немцев Поволжья рассказал о своем детстве. Его с мамой во время Войны сослали в Сибирь за национальность, выгрузили в чистом поле без всего. Их спасли русские женщины. В Сибири, в детстве он ходил в одежде из мешка из-под картофеля. В мешке были прорезаны отверстия под голову и руки. В середине 2000-х годов он был состоятельным человеком, его семья владела крупной фирмой.

Пожилая женщина рассказала, что её детство пришлось на 1940-е годы в сибирской деревне. Её семья перенесла голод в 1946-47 (в 1946 году СССР поставлял значительные объемы зерна в Германию, Польшу, Францию, в которых голода со смертельными исходами не было). В их округе были даже умершие от голода. Только после её слов я проверил — оказалось, что это факт — в Сибири в 1946 году такое было. Сельхозналог на селян был настолько высоким, что они не всегда имели возможность его оплатить в натуре, как это требовалось. Селяне даже покупали продукты, чтобы расплатиться с государством! На трудодни деньги в колхозе не давали, были только скудные выдачи в виде зерна. Впервые селяне увидели деньги за свой труд в колхозе только после смерти Сталина — при Хрущеве. Все были счастливы — появились деньги за труд, а не только от продажи своей сельхозпродукции (которой было немного, так как был очень высокий сельхозналог и выгода от самостоятельного выращивания продукции была сомнительная).

Она впоследствии переехала в город. Еще в советское время поехала в санаторий на черноморское побережье. Жила в одном номере с грузинкой. Рассказала той о своем детстве. Грузинка сказала, что ничего такого у них в Грузии не было.

Было бы понятно, если бы в СССР страдали все. Однако страдания доставались очевидно неравномерно — по большей части крестьянам в РСФСР. За что сельские жители РСФСР были на положении третьего сорта? Чем провинились?! В той же Грузии никогда и близко не происходило того, что описывают люди, рассказывая о ситуации в селах РСФСР.

Хочу подчеркнуть, что речь о регионах, которые Великая Отечественная война не затронула.

Почему я об этом всем вспомнил? Недавно поговорил с коммунистом. Тот мне рассказал, как в СССР все было хорошо, какой Сталин молодец. А в современной России все производства рухнули — ничего не производят у нас. Этот коммунист очень умный человек, с высшим образованием. Иногда у меня складывается впечатление, что эти люди жили в какой-то другой стране. И продолжают жить тоже в какой-то другой стране.

PS. Список самых крупных заводов, мостов и тому подобные проектов, построенных за последнюю путинскую шестилетку, можно найти на Руксперте (ссылка). Посмотреть почти в прямом эфире, какие производства строятся в России прямо сейчас, можно на Сделано-у-нас (ссылка).