 

Тест для любителей лакомств из СССР: как много вы помните о советском мороженом?

01.07.2024, 12:21, Новости дня
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Давайте отправимся в увлекательное путешествие в прошлое и вспомним, каким было советское мороженое. Готовьтесь к вопросам, которые позволят вам окунуться в атмосферу тех времен и пережить ностальгические моменты. Попробуйте пройти через вкусовые предпочтения и воскресить в памяти ароматы и вкусы детства.


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