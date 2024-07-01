Тест для любителей лакомств из СССР: как много вы помните о советском мороженом?

Давайте отправимся в увлекательное путешествие в прошлое и вспомним, каким было советское мороженое. Готовьтесь к вопросам, которые позволят вам окунуться в атмосферу тех времен и пережить ностальгические моменты. Попробуйте пройти через вкусовые предпочтения и воскресить в памяти ароматы и вкусы детства.