Стал известен ежедневный шифр для игры Hamster Kombat на 1 июля

Популярная криптоигра Hamster Kombat, доступная в Telegram, обновила секретный шифр. 30 июня было объявлено, что он будет активен до 1 июля. Разработчики ежедневно вводят новые шифры и комбо-карты, дающие бонус в 1 или 5 миллиона внутриигровых монет HMSTR соответственно.

Кодовое слово на 30 июня и 1 июля — «LEDGER». Чтобы его ввести, нужно перейти на главный экран игры и нажать «Ежедневный шифр». Затем игроки вводят каждую букву шифра азбукой Морзе. «.» обозначает быстрое нажатие по хомяку, а «–» — длительное нажатие (2-3 секунды). Комбинация для ввода:

* L — «. – . .»

* E — «.»

* D — «– . .»

* G — «– – .»

* E — «.»

* R — «. – .»

Шифр действителен до 22:00 по Москве, после чего его заменит новый.

В Hamster Kombat игроки набирают очки, нажимая на экран. Разработчики обещают, что после листинга на бирже внутриигровые монеты можно будет обменять на криптовалюту. Однако блокчейн-специалист Олег Лупиков и экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждают российских игроков о чрезмерных надеждах на заработок.