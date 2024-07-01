В России начнут производить пельмени из мяса кошек и собак

Мясокомбинат «Гавриловский», расположенный во Владивостоке, получил предложение по созданию кооперации из КНДР.

Северокорейские коллеги прислали книгу с рецептами новых для российского рынка и привычных для азиатского видов мясной продукции и полуфабрикатов – пельменей из мяса кошек и собак.

Новый главный технолог приморского производителя Пан Кьон Хьоль сообщил, что на предприятии уверены: новые изделия придутся по душе покупателям, ведь по вкусовым качествам они ничем не уступают похожим образцам, наполненным свининой или говядиной.

– Для меня стало откровением, что в вашей прекрасной стране режут корову или свинью для употребления в пищу, да ещё делают из них колбасу. Собачатина и кошатина совершенно не уступает по вкусу, а разводить этих животных намного легче, – подчеркнул кореец.

Уверены в пользе новой технологии и приморские медики. В частности, эксперты Алтайского медицинского института сделали заключение, что мясо кошек и собак содержит больше кальция, чем свинина, говядина и курятина, и очень полезно для костей.

– Главное – сделать правильную термообработку, думаю, таких проблем на крупном предприятии не будет. Что скрывать, мы регулярно питались на вокзалах кошачьим и собачьим мясом, и живы, и даже здоровы, – заключила доктор медицинских наук Евгения Охлопкова.

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