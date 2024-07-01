Личное: “Неправильная установка”

Потренируемся перед курсом?

Вот в этой истории упомянут один психологический патоген.

Кто попробует его выделить, описать, сказать, откуда он взялся и на что похож?

octobermile

Добрый день, уважаемая Эволюция,

я давно читаю ваш блог, и мне он очень помогает.

Самое главное – 5 лет назад мне удалось встать на ноги, отлепиться от парня, с которым мы уже несколько лет были в дефолте и не могли расстаться из-за привычки. Сейчас у нас обоих все офигенно, он женился, у него уже дети и все круто, у меня тоже все круто, мой муж – мой лучший друг.

Последнее время я не могу избавиться от проблемы, которая мешает мне в общении с другими людьми. Я только недавно начала ее осознавать и это что-то похожее то ли на “рабскую психологию”, то ли на какие-то комплексы. Я меряю людей по ОЗ и с тем, у кого она больше моей, автоматически начинаю общаться из позиции снизу, можно даже сказать, что начинаю присмыкаться.

Это не только мое ощущение, муж подтверждает, что тоже это заметил уже несколько раз. У нас творческие профессии, и иногда мы пересекаемся с известными людьми в шоу-бизнесе. Было уже несколько раз, что я отлично общалась с людьми, пока не узнавала кто они. И вот если мой муж никак не меняется от этой информации, то для меня она почему-то меняет все. Я вижу, что это уродство, что я превращаюсь в какого-то подхалима или тряпку, начинаю быть удобной, со всем соглашаться, сливаться, утрачиваю свое я как-будто, перестаю шутить, начинаю фильтровать каждое слово, подстраиваться, как будто я теперь не личность, а персонал для этого человека, меня тошнит от этого моего образа, но поведение от этого осознания не меняется, в следующий раз все равно то же самое.

То есть, буквально только что отлично общалась с человеком, на равных, что-то обсуждали, а потом кто-то мне говорит, что это оказывается тот-то, который был там-то и в том-то, сделал то-то и у него такие-то награды/достижения и т.д. И я сразу уже ощущаю, что у меня больше как будто нет права быть собой и общаться с ним на равных, я теперь по ОЗ сильно снизу, и я прям замечаю, как я начинаю подстраиваться, сливаться. При том, что мне ничего от этого человека не надо. Как не было надо ничего, так и сейчас, с этой информацией, не надо. Просто как будто я боюсь, будто он решит, что я не вижу границ и общаюсь с ним на равных, хотя в реальности мы даже близко не равны, и он это знает, а я – нет, я пребываю в иллюзии. Я боюсь, что он так подумает и хочу сразу дать понять, что нет-нет, я вижу свое место, я вижу разницу ОЗ и вижу реальность, не подумайте, что у меня корона. И в итоге я начинаю сливаться.

Была еще ситуация, когда один известный в нашей индустрии человек мне написал по поводу моей работы, что она ему понравилась. И сам предложил помощь в продвижении. И вот я два дня ныла мужу, что не знаю, как ему ответить, не слишком ли будет сказать то или это, а надо ли так или лучше так. Он мне говорит – да напиши просто как обычному человеку, тебе уже другие так писали, ты всем нормально отвечала, чего тебя тут перекорежило прям. Я говорю – но он же не все, он же звезда, где он и где я, я не могу ему как обычному человеку отвечать. В итоге я не ответила ничего, реально, просто потому, что меня бросало от раболепия до тошноты от себя и чуть ли не ненависти к этому самому человеку, из-за которого я стала за секунду похожа не пойми на что. Просто подумала, что если не отвечу, то как минимум он не узнает, какая я тряпка и у него останутся впечатления от меня лучше, чем если я отвечу и все перечеркну.

Как-то я сказала одному работодателю, что не хочу работать со “звездами”, он начал убеждать, что они не все уроды, что есть и нормальные. А я подумала – нет, я не из-за них не хочу, а из-за себя, это я буду сливаться с ними, какими бы адекватными они ни были.

И давно, еще в студенческое время, были ситуации с одним известным в нашем кругу преподавателем. Он очень жесткий и часто своих студентов просто размазывает. В какой-то момент он стал для меня истиной в последней инстанции, и когда он так же как остальных смешал с говном и меня, я как будто стала себя меньше уважать. Подумала, что он все знает и всех насквозь видит, и если он про меня говорит, что я ничто, значит, так оно и есть. Долгое время у меня была депрессия и т.д. А потом я увидела, как один мой знакомый прилюдно послал этого преподавателя чуть ли не матом на какой-то его комментарий, и была в шоке. Не от того, что знакомый берега попутал, а от того, что этот преподаватель стал моего знакомого уважать и чуть ли не хвалить за то, что тот не зассал.

Это тысячу лет назад было, а я до сих пор это часто вспоминаю. Думаю, почему я так не могу, почему я всегда сливаюсь, завидую тому знакомому, что у него хватило храбрости вот так взять и сделать, тоже хочу так уметь.

У меня как будто установка, что на равных можно общаться только с теми, с кем у тебя равная ОЗ и ниже. Я понимаю, что это установка неправильная и вредит мне. Но почему это понимание не устраняет ее и не корректирует мое поведение?