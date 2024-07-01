Никас Сафронов едва не лишился денег по вине мошенников

Художник Никас Сафронов сообщил, что злоумышленники связались с ним по мессенджеру. Они потребовали оплатить услуги по внесению изменений на страницу Сафронова в энциклопедии. Художник заподозрил неладное и не стал переводить деньги.

«Раньше тоже бывали попытки меня обмануть, — пояснил Сафронов. — Я знаю, что мошенники не раз обращались с подобными просьбами к моим знакомым».

В качестве примера художник упомянул певца Олега Газманова. По его словам, у Газманова мошенники пытались выкрасть деньги. В частности, они рассказали певцу о якобы заблокированных банковских счетах и попросили предоставить данные карточки для их разблокировки. Однако Газманов вовремя сориентировался и обратился за помощью в правоохранительные органы. В результате злоумышленники были задержаны.

После произошедшего с Газмановым случая Сафронов стал особенно бдительным. Он поменял номер телефона и предупредил о случившемся всех своих знакомых. «Я рассказал об этом более двадцати тысячам человек, — сказал он. — Надеюсь, что больше никто не попадется на удочку этих мошенников».