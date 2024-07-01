 

Berliner Zeitung – перевооружение бундесвера и поддержка Украины невозможны без сокращения социальных расходов в Германии

01.07.2024, 10:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Принятие бюджета ФРГ срывается, левое крыло СДПГ выступает против сокращения социальных обязательств Германии ради перевооружения армии и поддержки Украины. Опрошенные Berliner Zeitung экономисты, однако, не видят другого выхода для страны, если та планирует и дальше помогать Киеву и выполнять обязательства перед НАТО. Более того, они полагают, что Берлину ради Украины придётся ещё и влезть в долги.


AP

К 3 июля правительство Германии хотело закончить формирование бюджета на 2025 год, но, как пишет Berliner Zeitung, выдержать план не удалось: «спор в коалиции слишком велик». Газета пишет, что переговоры по бюджету «подрывает» тема Украины, а населению Германии угрожают сокращения социальных расходов.

Причина в том, что бюджет «посажен на шпагат»: с одной стороны, страна должна финансировать своё собственное перевооружение и параллельно продолжать оказывать военную помощь Украине, а с другой стороны, сохраняются конституционные ограничения по новым государственным заимствованиям. «Канцлер и министр финансов согласны: федеральное правительство должно обходиться теми деньгами, которые у него есть», — продолжает издание.

Решение политиков верное, комментирует ситуацию экономист Йенс Зюдекум, так как, во-первых, в бундестаге нет конституционного большинства для нового чрезвычайного займа, во-вторых, конституционный суд Германии не согласится, что конфликт на Украине, продолжающийся уже более двух лет, может считаться основанием для объявления чрезвычайной ситуации.

Правительство в Берлине твёрдо намерено обойтись имеющимися средствами, а «это означает, что необходимо сократить расходы». Для населения Германии первый кандидат на сокращение расходов известен: 40% опрошенных агентством Insa считают, что сокращать надо помощь Украине. Но экономист Зюдекум не уверен, что Берлин решит экономить на Украине. Вместо этого он указывает на инвестиции в инфраструктуру и социальные расходы как возможные позиции для экономии.

«Отмена железнодорожного сообщения между городами в Восточной Германии даёт представление о горьком грядущем», — объясняет Зюдекум. Он указывает, что традиционно военные расходы делятся на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные расходы вызваны «горячими конфликтами». В качестве примера он называет Наполеоновский войны, Первую и Вторую мировые войны – все они финансировались за счёт кредитов.

Долгосрочные военные противостояния, например, Холодная война, финансируются из налогов и за счёт сокращения социальных расходов. Йенс Зюдекум указывает, что украинский конфликт перешёл в стадию долгосрочных, и €100 миллиардов «спецфонда бундесвера» уже заканчиваются, а значит, в какой-то момент Германии будет надо ежегодно изыскивать €50 миллиардов на одну только армию, для выполнения целевого показателя НАТО в 2% ВВП. По мнению Зюдекума, это возможно только за счёт сокращения остальных статей расхода бюджета.

Сопротивление неизбежным социальным сокращениям исходит из партии канцлера Олафа Шольца — СДПГ. «Левое крыло партии требует внутрипартийного голосования: перевооружения за счёт социальных расходов не должно случиться», — указывает Berliner Zeitung. Ахим Пост, зампред фракции СДПГ в бундестаге, предложил вместо сокращения социальных расходов обратиться к населению для получения кредита. Пост указывает, что «на немецких сберкнижках лежат сотни миллиардов евро под ноль процентов», он предлагает выпустить облигации с доходностью в 8–9%, которые немцы могли бы купить на свои сбережения.

Экономист Зюдекум, однако, смотрит на данное предложение со скепсисом. По его мнению, такую доходность можно обеспечить лишь с государственной гарантией, из-за чего такие облигации подпадут под конституционные ограничения по государственным заимствованиям. Другой политэконом Штеффан Мурау вообще считает актуальные дебаты по военным расходам и помощи Украине малозначительными. Ещё большие расходы Германии грозят из-за восстановления Украины.

«Для восстановления Украины нужны астрономические суммы», — уверен Мурау, «если вы серьёзно ставите это целью, другого пути, кроме как занять деньги, не будет». В комментарии для Berliner Zeitung Мурау указывает, что всё, что Минфин Германии может сэкономить на отдельных позициях расходов, — это «семечки» по сравнению с теми суммами, которые потребуются. Из-за этого политэконом считает неизбежной отмену прежней политики по ограничению государственного долга, а также обращение к рынку за заёмными средствами для восстановления Украины.


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