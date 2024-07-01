Berliner Zeitung – перевооружение бундесвера и поддержка Украины невозможны без сокращения социальных расходов в Германии

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Принятие бюджета ФРГ срывается, левое крыло СДПГ выступает против сокращения социальных обязательств Германии ради перевооружения армии и поддержки Украины. Опрошенные Berliner Zeitung экономисты, однако, не видят другого выхода для страны, если та планирует и дальше помогать Киеву и выполнять обязательства перед НАТО. Более того, они полагают, что Берлину ради Украины придётся ещё и влезть в долги.



AP

К 3 июля правительство Германии хотело закончить формирование бюджета на 2025 год, но, как пишет Berliner Zeitung, выдержать план не удалось: «спор в коалиции слишком велик». Газета пишет, что переговоры по бюджету «подрывает» тема Украины, а населению Германии угрожают сокращения социальных расходов.

Причина в том, что бюджет «посажен на шпагат»: с одной стороны, страна должна финансировать своё собственное перевооружение и параллельно продолжать оказывать военную помощь Украине, а с другой стороны, сохраняются конституционные ограничения по новым государственным заимствованиям. «Канцлер и министр финансов согласны: федеральное правительство должно обходиться теми деньгами, которые у него есть», — продолжает издание.

Решение политиков верное, комментирует ситуацию экономист Йенс Зюдекум, так как, во-первых, в бундестаге нет конституционного большинства для нового чрезвычайного займа, во-вторых, конституционный суд Германии не согласится, что конфликт на Украине, продолжающийся уже более двух лет, может считаться основанием для объявления чрезвычайной ситуации.

Правительство в Берлине твёрдо намерено обойтись имеющимися средствами, а «это означает, что необходимо сократить расходы». Для населения Германии первый кандидат на сокращение расходов известен: 40% опрошенных агентством Insa считают, что сокращать надо помощь Украине. Но экономист Зюдекум не уверен, что Берлин решит экономить на Украине. Вместо этого он указывает на инвестиции в инфраструктуру и социальные расходы как возможные позиции для экономии.

«Отмена железнодорожного сообщения между городами в Восточной Германии даёт представление о горьком грядущем», — объясняет Зюдекум. Он указывает, что традиционно военные расходы делятся на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные расходы вызваны «горячими конфликтами». В качестве примера он называет Наполеоновский войны, Первую и Вторую мировые войны – все они финансировались за счёт кредитов.

Долгосрочные военные противостояния, например, Холодная война, финансируются из налогов и за счёт сокращения социальных расходов. Йенс Зюдекум указывает, что украинский конфликт перешёл в стадию долгосрочных, и €100 миллиардов «спецфонда бундесвера» уже заканчиваются, а значит, в какой-то момент Германии будет надо ежегодно изыскивать €50 миллиардов на одну только армию, для выполнения целевого показателя НАТО в 2% ВВП. По мнению Зюдекума, это возможно только за счёт сокращения остальных статей расхода бюджета.

Сопротивление неизбежным социальным сокращениям исходит из партии канцлера Олафа Шольца — СДПГ. «Левое крыло партии требует внутрипартийного голосования: перевооружения за счёт социальных расходов не должно случиться», — указывает Berliner Zeitung. Ахим Пост, зампред фракции СДПГ в бундестаге, предложил вместо сокращения социальных расходов обратиться к населению для получения кредита. Пост указывает, что «на немецких сберкнижках лежат сотни миллиардов евро под ноль процентов», он предлагает выпустить облигации с доходностью в 8–9%, которые немцы могли бы купить на свои сбережения.

Экономист Зюдекум, однако, смотрит на данное предложение со скепсисом. По его мнению, такую доходность можно обеспечить лишь с государственной гарантией, из-за чего такие облигации подпадут под конституционные ограничения по государственным заимствованиям. Другой политэконом Штеффан Мурау вообще считает актуальные дебаты по военным расходам и помощи Украине малозначительными. Ещё большие расходы Германии грозят из-за восстановления Украины.

«Для восстановления Украины нужны астрономические суммы», — уверен Мурау, «если вы серьёзно ставите это целью, другого пути, кроме как занять деньги, не будет». В комментарии для Berliner Zeitung Мурау указывает, что всё, что Минфин Германии может сэкономить на отдельных позициях расходов, — это «семечки» по сравнению с теми суммами, которые потребуются. Из-за этого политэконом считает неизбежной отмену прежней политики по ограничению государственного долга, а также обращение к рынку за заёмными средствами для восстановления Украины.