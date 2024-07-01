 

Эксперт призвал допустившего серьезную ошибку Киркорова срочно спасать руки

01.07.2024, 10:10, Новости дня
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Тату-мастер Сергей Щеголев поделился подробностями процесса и проблем, с которыми столкнулся певец. Защитная пленка — Супрасорб Ф — используется для ускорения заживления татуировок.

Она создает аналог кожи над раной, способствуя более быстрой регенерации кожи. Однако у Киркорова пленка слезла раньше времени, что может вызвать проблемы с заживлением. По словам мастера, необходимо снять пленку, очистить раны и регулярно ухаживать за ними кремами.

Татуировки на руках являются сложными процедурами и требуют многократных коррекций из-за постоянного движения тканей и особенностей кожи на этой части тела. Профессиональный тату-мастер может выполнить такую работу примерно за пять часов, но это требует постоянного ухода и возможных доработок.

Причины, по которым звезды делают себе татуировки, разнообразны: от скрытия дефектов кожи до модных трендов. В случае с Киркоровым это, вероятно, просто модный аксессуар, который добавляет образу брутальности и стиля. Тем не менее, важно помнить о правильном уходе за татуировками, особенно на таких подверженных участках тела как руки.


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