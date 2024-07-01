Новые данные с Марса пролили свет на загадки Красной планеты

Ученые получили беспрецедентные данные о Красной планете благодаря зондам InSight и Perseverance. Эти аппараты присылают информацию о всем, что они обнаруживают на Марсе, от марсотрясений до данных о внутренних слоях планеты, раскрывая ее эволюцию и различия с Землей.

InSight и Perseverance обнаружили несколько любопытных фактов. Например, при помощи сейсмометра InSight специалисты впервые составили карту внутренних слоев другой планеты: земной коры, мантии и ядра. Эти исследования предполагают, что толщина коры Марса значительно меньше, чем считалось ранее, а ядро необычайно легкое.

Тем временем Perseverance, исследуя кратер Езеро, обнаружил признаки древних наводнений и колебаний уровня воды. Аппарат приближается к дельте древней реки, чтобы изучить состав и структуру марсианских пород, проливая свет на историю образования водоемов в данном районе.

Изучение внутренних процессов Марса помогает понять, почему у него нет магнитного поля и почему на планете так мало вулканической активности по сравнению с Землей. Ответы на эти вопросы позволяют раскрыть механизмы формирования и эволюции Марса.

Аппарат InSight продолжает регистрировать подземные толчки, открывая новые возможности для изучения внутреннего строения планеты. Теперь у человечества есть ключи к пониманию истории Красной планеты и ее отличий от нашей. Аппараты Perseverance и InSight продолжают передавать данные, которые позволяют ученым углубиться в изучение Марса и раскрыть еще больше его тайн.