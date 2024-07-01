Netflix снимет полнометражный фильм о победе Байдена в дебатах с Трампом

Американская кинокомпания Netflix анонсировала новый фильм «Цицерон-2024», в котором расскажет об исторической победе президента США Джо Байдена над экс-президентом Дональдом Трампом в открытых дебатах.

Главные роли в фильме исполнят Морган Фримен и Уэсли Снайпс.

Согласно сюжету фильма, накануне дебатов, которые должны решить исход будущих выборов в США, Джо Байден (играет Морган Фримен) читает сборник сочинений Марка Туллия Цицерона – римского оратора, жившего в первых веках до н.э. Во сне Цицерон является Байдену и даёт наставления о том, как противостоять разрушительной демагогии, с помощью которой Трамп (играет Уэсли Снайпс) планирует уничтожить демократию в США.

На следующий день оказывается, что Трамп в надежде получить победу на дебатах заключает сделку с инфернальным карфагенским божеством Путимиром, в рамках которой обещал ему души миллионов американцев. Однако несмотря на это, Байден, воодушевлённый Цицероном, обращается к нации с трёхчасовой речью, которая наполняет сердца американцев надеждой на светлое будущее их страны, и в финале с разгромным счётом побеждает на выборах.

– Мы показываем историческую правду о современных событиях такой, какой она должна быть, – говорит режиссёр фильма. – Уже через 10 лет каждый американец будет уверен, что Джо Байден выиграл эти дебаты и именно этим обеспечил результат в 52,1% на президентских выборах. Мы уже договорились с организаторами премии «Оскар» и Каннского кинофестиваля. Все награды достанутся именно ему, также он будет признан фильмом года и войдёт в десятку лучших киношедевров всех времён и народов.

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