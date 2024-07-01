 

Мнение: Как ломали Героя России

01.07.2024, 9:26, Разное
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Почти год, с того самого дня, когда 2 августа 2023 года президент России Владимир Путин лично вручил звезду Героя России Иреку Магасумову, федеральная пресса не вспоминала офицера. И помалкивала, когда в Луганске шло расследование уголовного дела, возбужденного по факту трагический гибели около скамейки напротив Храма иконы Божией Матери «Умиление» 18-летней Дарьи Киселевой.

Это было не расследование. Мое твердое оценочное суждение – это была откровенная фабрикация доказательств, что в девушку выстрелил именно Ирек Магасумов. Хотя в момент выстрела, в 22 часа 9 минут 11 августа 2023 года Магасумова вообще не было рядом с погибшей.

Тем не менее, Луганский гарнизонный военный суд приговорил заместителя командира мотострелковой бригады Ирека Магасумова к 11 годам колонии строго режима и лишил его звания Герой России. Суд не стал лишать офицера воинского звания подполковник и трех орденов Мужества.

Приговор в силу не вступил и будет обжалован.

Этот приговор очень скверно пахнет. То ли дискредитацией армии, то ли деградацией следствия и правосудия…

Подробности про это уголовное дело в программах:
https://www.youtube.com/watch?v=3jTXb36M-x0
https://www.youtube.com/watch?v=U2G76yZs5ts

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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